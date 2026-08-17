Tiros, incendios y ataques con granadas: así operaba la banda que amenazaba a comerciantes chinos en el AMBA

La Policía de la Ciudad desbarató una organización sospechada de estar detrás de una serie de ataques y amenazas contra comerciantes de origen chin o y detuvo a cinco personas tras 13 allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Balvanera, Retiro, Constitución, Villa Urquiza y Monserrat , además de Virrey del Pino y General Rodríguez . Como resultado, fueron detenidos dos hombres y una mujer de nacionalidad paraguaya y dos mujeres de nacionalidad china.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron municiones, 13 pasaportes de la República Popular China , teléfonos celulares, computadoras, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación que será analizada en el marco de la causa.

La investigación se inició a partir de un ataque ocurrido el 21 de julio de 2025, cuando un comerciante chino fue baleado al salir de su local en Balvanera . La víctima recibió un disparo en la parte posterior de una de sus piernas.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, bases de datos oficiales y otros registros, los investigadores identificaron a un joven paraguayo como presunto autor material del disparo . También establecieron la presunta participación de otros integrantes de la organización, entre ellos un hombre y una mujer paraguayos que fueron detenidos y una mujer venezolana que permanece prófuga.

La pesquisa permitió además vincular a los sospechosos con otro episodio ocurrido el 17 de mayo de 2025, cuando en un comercio de origen chino fue arrojada una granada de gas lacrimógeno .

El análisis de dispositivos electrónicos incautados en esa causa permitió encontrar mensajes relacionados con ataques contra comercios chinos, fotografías y videos de hechos delictivos, entre ellos disparos, incendios y el lanzamiento de una granada . También se hallaron amenazas escritas en idioma chino e imágenes de armas de fuego, comercios y posibles víctimas.

Los investigadores detectaron además registros audiovisuales de ataques contra comercios cometidos en distintos puntos de la Ciudad y en localidades bonaerenses como Zárate y Paso del Rey. En el material también aparecen reuniones entre personas que, según la hipótesis de la investigación, formarían parte de la organización.

De acuerdo con la pesquisa, la banda estaría liderada por un hombre de nacionalidad china que permanece prófugo y que, además, integraría una mutual que nuclea a comerciantes . Según los investigadores, esa entidad habría sido utilizada como una pantalla para desarrollar las actividades ilícitas.

El seguimiento de movimientos financieros también aportó elementos a la investigación. A partir de información proporcionada por entidades bancarias y financieras, se detectaron múltiples transferencia s entre personas investigadas, algunas realizadas por m ontos similares y en fechas cercanas a los ataques . Para los investigadores, esos movimientos son compatibles con una estructura organizada, con distribución de funciones y financiamiento .

La investigación también incorporó un ataque ocurrido el 31 de julio en Carapachay, partido de Vicente López, donde un comerciante chino recibió un disparo en la cabeza. Por ese episodio fue detenido un ex integrante de la Gendarmería Nacional que, según la pesquisa, ya había sido identificado como integrante de la organización.

Tras los allanamientos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 48, a cargo de Javier Sánchez Sarmiento, con intervención de la Secretaría N.º 145, a cargo de Fabián de la Torre, avaló los procedimientos y dispuso la detención de los cinco imputados.

Fuente: Clarín