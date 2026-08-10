Quini 6: los resultados del sorteo de este domingo 9 de agosto

Este domingo 9 de agosto se realizó el sorteo 3398 del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe. Conocé los números ganadores y controlá tu cartón.

El pozo de $7.064.308.818 quedó vacante, aunque hubo 5 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $494,443,71 .

El pozo de $4.350.196.620 tuvo un ganador. Además, hubo 89 ganadores con cinco aciertos , ganando cada uno $1.288.186,97 .

El pozo de $2.919.532.810 quedó vacante.

Hubo 44 ganadores con cinco aciertos, ganando cada uno $68.181,82 .

01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 31

El sorteo tuvo 4.356 ganadores, que recibirán $45.913,68 .

Según informó la Lotería de Santa Fe, el nuevo millonario es de la localidad de Criolla, Santa Fe . El apostador se llevó el pozo total de la modalidad “La Segunda” y ganó más de $4.350.000.000.

El sorteo N°3399 se realizará el próximo miércoles 12 de agosto a las 21.15 , con un pozo acumulado de $12.500.000.000 .

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN