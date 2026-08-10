Hay alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras nueve provincias para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que algunos sectores de Buenos Aires , Chubut , Neuquén , La Pampa , Mendoza , San Juan , La Rioja , San Luis , Córdoba y Corrientes presentan una alerta por frío extremo .

Este tipo de alertas marcan fenómenos que pueden ser peligrosos , sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

El SMN establece las alertas comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada zona del país. Cuando se esperan valores mucho más bajos que los habituales para esa época del año, se considera que existe un evento de frío extremo .

Además de la intensidad del frío, el organismo también tiene en cuenta cuántos días seguidos durará el fenómeno . Cuanto más bajas sean las temperaturas y mayor sea su persistencia, más alto será el nivel de alerta, que puede pasar de amarillo a naranja o rojo según el riesgo para la salud de la población.

Fuente: TN