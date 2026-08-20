“Quiero ver a mis hijos”: Fernando Cerimedo rompió en llanto y habló ante la prensa en Bolivia

Fernando Cerimedo pronunció este jueves sus primeras palabras desde que está detenido acusado por intento de femicidio en Bolivia. Fue esta tarde, cuando entró en un ascensor del Palacio de Justicia, para presentarse a la audiencia de medidas cautelares tras el pedido de prisión preventiva de la fiscalía y fue abordado por un grupo de periodistas. El exasesor de Javier Milei se quebró y acongojado solo dijo: "Quiero ver a mis hijos".

En ese momento, los medios le hicieron varias consultas sobre el caso, a las que el imputado, encapuchado, se negó a responder con palabras y solo hacía pequeños gestos para negar o afirmar. Entre las preguntas de los periodistas se le consultó: "¿Es político todo esto?", a lo que asintió. "¿Usted citó a Nadia Beller al hotel?", respondió negando con la cabeza.

Allí, luego de romper en llanto, Cerimedo solo se pronunció verbalmente para pedir ver a sus hijos.

Durante la confusión y la tardanza del acusado para presentarse ante la justicia, se escuchó la voz de una mujer diciendo a los presentes: "Cuidado, estamos atrasados con la audiencia. Este ascensor es magnético". La sala estaba en el piso 12.

En medio de las graves acusaciones que Cerimedo enfrenta, uno de los periodistas presentes le dijo: "Fernando, haga su descargo, usted tiene derecho a réplica". Mientras tanto, el imputado lloraba.

Cerimedo no llegó a tiempo y tampoco lo hizo la fiscalía, por lo que l a audiencia fue suspendida.

Luego de que se suspendiera la audiencia fechada para este jueves, la fiscal Yolanda Aguilera, informó a medios bolivianos que Fernando Cerimedo había sufrido una descompensación de camino a la sala.

Según la imputación , Cerimedo habría planificado y orquestado el ataque, al persuadir sistemáticamente a la víctima para que se dirija al hotel, donde se produjo el atentado, bajo la falsa promesa de brindarle escoltas y seguridad.

Todo esto, aprovechándose de su condición de pareja y de padre del hijo que ella lleva en el vientre, cursando un embarazo de cuatro semanas, indica la imputación.

Además, señala que, Cerimedo presuntamente facilitó y dirigió remotamente la emboscada para que terceros atentaran contra su vida, constatándose su activa participación mediante las comunicaciones telemáticas, el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico y posterior intento de fuga en una aeronave, no lográndose la consumación del delito por causas ajenas a la voluntad del agresor.

Cerimedo fue detenido la misma noche del ataque en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, al que había llegado procedente de La Paz, donde vive, tras ser informado por Beller de que había sido víctima de un ataque a balazos.

Desde ese momento está detenido a la espera del avance de la causa en su contra.

Fuente: Clarín