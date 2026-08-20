Madariaga quiere ser sede de la apertura del Rally Argentino 2027

MADARIAGA





El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, mantuvo en el día de hoy una reunión virtual con el presidente del Rally Argentino, Fernando Scarlatta, con el objetivo de comenzar a analizar la posibilidad de que nuestra ciudad vuelva a ser sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Rally.





Del encuentro participaron también el secretario Coordinador, Enrique Demare; el secretario de Hacienda, Emilio Gomory; y el director de Turismo, Juan Odriosola. Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados a la organización de la competencia y se avanzó en las primeras conversaciones de cara a una eventual nueva edición del Rally Argentino en Madariaga.





Al igual que todos los años, el intendente condiciona que la competencia se desarrolle de manera conjunta con el Rally Mar y Sierras (entendiendo la cantidad de pilotos locales que corren en dicha categoría) y las fechas que se encuentran en análisis serían el último fin de semana de febrero o el primero de marzo.





A partir de este primer contacto, el Municipio comenzará a trabajar en la evaluación de los recursos necesarios para afrontar una competencia de estas características, cuyo costo de organización es elevado pero que se sabe que repercute económicamente en los privados locales. En este sentido, se analizarán las distintas alternativas financieras y presupuestarias que permitan determinar la viabilidad de llevar adelante nuevamente el evento.





El Rally Argentino se ha convertido en una de las grandes apuestas deportivas y turísticas de Madariaga durante los últimos años. La llegada de equipos, pilotos, acompañantes y público genera movimiento en distintos sectores vinculados al turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.





Por este motivo, desde el Municipio se considera estratégico continuar analizando la posibilidad de recibir nuevamente una competencia que, durante los últimos cinco años, ha demostrado el importante movimiento que puede generar para la ciudad y la región.