“¿No serás vos que querés deshacerte de mí?”, el revelador diálogo de Fernando Cerimedo y su pareja antes del ataque: qué dice el expediente

"¿ No será vos que querés deshacerte de mí? ". Con esa pregunta, Nadia Beller intentó poner un freno a la insistencia de su pareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo. Él le repetía que fuera a encontrarse con un supuesto informante que le prometía datos sobre Evo Morales y un supuesto caso de violación de una menor de 13 años, ya fallecida. Y no aceptaba un no como respuesta.

Beller, analista política y excandidata del MAS, la fuerza de Morales, que estaba bien dateada de todos los rumores vinculados a Evo, nunca había escuchado nada al respecto, pero Cerimedo, su novio, le insistía en que la pista era creíble. Le decía que conocía el caso, que había intentado conseguir información junto a funcionarios del Gobierno y que no lo había logrado.

Esa broma de pareja, algo inocente pero leída expost como profética, es uno de los reveladores diálogos que figuran en la imputación formal por intento de femicidio contra el consultor digital argentino que presentó la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para acusar a Cerimedo y pedir su prisión preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro, el único penal de máxima seguridad en toda Bolivia, donde se albergar a los reclusos peligrosos del país.

El documento de 24 páginas, al que tuvo acceso Clarín , da cuenta del informe psicológico realizado a Beller por la licenciada Ana Paola Vaca Chavez, psicóloga de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) en la Clínica Las Américas, horas después del ataque a tiros. Figura también una declaración testifical del propio Cerimedo en la que confirma el embarazo de su pareja y relata que el domingo, apenas 48 horas antes del ataque, la acompañó a la misma clínica porque tenía "malestar, náuseas y mucho dolor de cabeza". Además, se registra en ese oficio el detalle de todas las heridas de bala que sufrió la mujer de 33 años y por las que tuvo que ser intervenida en el quirófano a los largo de tres horas y media.

En la imputación, uno de los párrafos más relevadores da cuenta del diálogo de la pareja que derivó en que Beller estuviera en la zona del ataque, en el momento en que dos personas con uniformes de una app de delivery bajaron de una moto para balearla, tal como muestran las cámaras de seguridad del hotel Swissotel de Santa Cruz de la Sierra.

"Me citaron hace unos días atrás, el sábado pasado. Me escribió una persona este sábado que pasó, y que tenía información que quería compartir conmigo sobre Evo Morales y un supuesto caso de violación de una menor de 13 años de edad, que hubiera fallecido. Yo nunca escuché eso pero mi pareja Fernando Cerimedo, que trabaja con el Gobierno y le pasan información de Inteligencia, me dijo que conocía de ese caso, que él intentó conseguir información, pero que el ministro de gobierno le había dicho que no pudieron conseguir pruebas", relató la mujer.

Beller comentó que Cerimedo le dijo que fuera. "Me dijo anda, me citaron este sábado, me plantaron una vez, al día siguiente me volvieron a plantar, después yo no quise ir. Y él me decía que sí, que vaya, que vaya. Por ultimo le dije, no serás vos que querés deshacerte de mí, porque él esta en una situación delicada y estamos esperando un bebé, estoy de un mes de embarazo y tuvimos varias discusiones por eso", siguió. "Y la verdad es que hubo un hecho anterior de violencia con él. Que yo en algún momento amenacé hasta con publicarlo y yo le dije no será que te quieres deshacer de mí, y me dijo, como puedes pensar eso, que no se que", agregó.

La mujer contó que ella había desistido de reunirse con estos supuestos informantes: "Se me hizo raro que me citen, que no aparezcan y demás". Fue ahí cuando el factor determinante para revertir su decisión fue el propio Cerimedo y su insistencia. "Ayúdame con Evo", le pidió, dijo la propia Beller ante la psicóloga. "El coadyuvó para que yo me presente en ese lugar, ahora él supuestamente mandó custodios a que me cuiden, pero el custodio no hizo nada".

"En el hotel yo salí a la puerta y aparecieron los dos de la moto, directamente me dispararon y ahí yo me tiré al suelo. El custodio no hizo nada , eso es mi susceptibilidad, por un lado, por otro lado, él es una persona muy mediática. Yo sentía de que él estaba esperando irse del país y fingiendo de que estábamos bien hasta que él se vaya, y la última discusión que tuvimos le dije de que yo iba a publicar, porque él publicó un desmentido cuando salió en redes, de que él me había golpeado y yo le dije voy a publicar ahora", reveló.

El hecho anterior de violencia al que hizo referencia y sobre el que Cerimedo realizó una desmentida ocurrió a fines de julio. El consultor argentino publicó en X un mensaje al respecto: "En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...", tuiteó el 25 de julio.

"En honor a la verdad, ese hecho jamás ocurrió. No existe denuncia, orden de aprehensión, investigación ni prueba alguna que respalde semejante acusación. Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos", había dicho.

Volviendo a lo que declaró Beller y figura en el documento, ella dice que le dio a su pareja el teléfono del supuesto contacto que la había llamado y él le prometió rastrearlo. "Me dijo que iba a hacer por lo menos que rastreen para ver si es que tenía un registro, nunca me dio respuesta de nada. Nunca llegó la persona que supuestamente me iban a entregar y llegaron los sicarios, en el primer tiro me sacaron el celular y en los otros dos la cartera", dijo.

En el documento figura un acta de declaración testifical de Cerimedo. Hasta el momento son sus únicas palabras en la causa, ya que el imputado se negó a declarar cuando se formalizó la denuncia en su contra.

¿Qué dijo el asesor del presidente boliviano en la causa? Solo se limitó a contar cómo conoció a Beller, confirmó que su pareja estaba embarazada y contó que la había acompañado a realizarse unos chequeos médicos porque no se sentía bien el domingo 16 de agosto, pocas horas antes del tiroteo que sufrió. "La conozco desde el mes de octubre del año 2025, presencialmente nos conocimos en el mes de noviembre a través de un amigo en común Hugo Acha boliviano, era a través de la Campaña del presidente Rodrigo Paz, sobre la campaña con IDEAS Jurídicamente, me pareció algo bien".

"En el mes de diciembre del 2025, cuando fue el decreto 5515, ella me hizo observaciones del decreto me ayudo poder asesor (sic) para que haga unas modificaciones y bueno, tomamos contacto más personal, ella se empezó a quedar en mi departamento en la ciudad de La Paz", relató Cerimedo. Según declaró Beller en entrevistas, el asesor político le había dicho que estaba separado de su esposa Natalia Basil, pero ella decía que le había encontrado chats sentimentales con ella.

Cerimedo aseguró que ya este año "empezó una relación poco más de la amistad" y admitió que eran pareja: "Desde entonces mantengo una relación sentimental con muchas idas y vueltas pero si hasta ayer 17 de agosto de 2026 en el hotel SUN que está al frente del Viru Viru".

"El día domingo 16 de agosto del 2026 estuvimos en la Clínica las Américas porque tenía malestar, náuseas y mucho dolor de cabeza y está embarazada, de cuatro semanas en teoría; el día lunes 17 de agosto ella se quedó en el hotel y yo me fui a la ciudad de La Paz, en el vuelo de las 06:50 de la mañana, incluso yo cuando me fui yo pagué, avisé en recepción que había alguien en la habitación tipo 11 de la mañana ella saldría del hotel...", explica en la declaración que aportó la fiscalía.

El dato del embarazo de Beller, confirmado por el testimonio del propio Cerimedo, no es menor para el proceso. El fiscal imputó al consultor por el delito de "feminicidio en grado de tentativa" y en su argumentación estableció como agravantes el vínculo íntimo entre ambos, el hecho de que la víctima está embarazada y los actos de violencia previos denunciados por Nadia Beller.

Según el Código Penal de Bolivia, el femicidio tiene una pena de 30 años de prisión y se reduce a dos tercios si el ataque se inicia pero no se consuma "por causas ajenas a su voluntad", por lo que el consultor podría ser condenado a 20 años de cárcel en caso de ser hallado culpable.

La hipótesis que planteó la fiscalía es que Cerimedo, al enterarse que Nadia Beller estaba embarazada, tuvo una "actitud de rechazo, oposición y resistencia a la gestación" , como también a las consecuencias personales, familiares y sociales que representaba esta paternidad.

Por eso considera que no se trataba de una simple discrepancia interpersonal, sino que desató una conducta de dominación y control sobre la víctima. De esta forma, la acusación plantea que el embarazo habría sido el móvil para mandar a matarla.

El documento de la fiscalía destierra los rumores que afirmaban que Nadia Beller no había sufrido heridas durante el ataque y que se trataría de un autoatentado. La propia abogada de Cerimedo, Margarita Arce, aseguró que la mujer buscó "desestabilizar" al gobierno de Rodrigo Paz.

"Es un show político y está con estas nuevas tácticas para lograrlo, todo es un cuento de ella. Fernando (Cerimedo) es cercano al presidente Paz, ella es una mujer articuladora de Evo Morales y quiere desarticular al actual gobierno”, aseguró la abogada, que negó la relación de ambos. “Alguna vez cuando la conoció entre ellos hubo un coqueteo, pero nada más. No es el padre del bebé", lanzó.

Esa hipotesis de autoatentado fue abonada en Argentina por diferentes influencers libertarios, como la diputada Lilia Lemoine, y amplificada por el propio presidente Javier Milei, a través de su cuenta de X. "No eran sicarios. Eran los copitos” , fue uno de los mensajes que replicó el mandatario, en referencia los condenados por el intento de magnicidios contra Cristina Fernández de Kirchner. Milei replicó tuits que hablan del ataque como una operación.

Sin embargo, la imputación de la fiscalía da cuenta de que las heridas de bala existieron y fue necesario operar a Beller. Es más, adjuntan el certificado médico legal forense, emitido por el doctor Erwin Orlando Lino Orellana (IDIF), que concluye que tuvo "traumatismo de cuello y tórax por proyectil de arma de fuego y traumatismo penetrante de brazo derecho por proyectil de arma de fuego".

Además, figura el historial clínico de Beller que dice que la paciente fue admitida el día 17 de agosto de 2026 a horas 21:28:34 en el sector de Urgencias y detalla lesiones en el hombro izquierdo, borde lateral izquierdo cervical, lesión de entrada en la región branquial posterior derecha".

El informe afirma que por sugerencia de traumatología se procedió a una cirugía de emergencia para extraer esquirlas. Según detalla, Beller tuvo una fractura conminuta en tercio Dosario del humero con desplazamiento en el brazo derecho lateral del segmento distal, asociado a presencia de esquirlas metálicas en partes blandas adyacentes, en el brazo derecho; se detectó en el tórax un cuerpo extraño en región infraclavicular derecha sin aparente compromiso de cavidad torácica por este método del estudio; y una herida abierta en el hombro izquierdo por proyectil en región supraclavicular sin evidencia de compromiso oseo.

La historia clínica también explica cómo fue la cirugía de emergencia a la mujer, que duró más de tres horas. "CIRUGIA REALIZADA (reducción y osteosintesis de humero con placa cipo phylos larga uso de clavijas para reducción provisional y tornillo interfragmentario tipo puente de multifragmentos bajo fractura multifragmentaria de humero derecho, cuerpos extraños (2 esquirlas de proyectil de arma de fuego), heridas multiples PAF mama (2), brazo, Cuello(2), hombro (2)".

Fuente: Clarín