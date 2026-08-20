Sáenz defendió el acuerdo con el Gobierno por “zonas cálidas” y estimó que subsidiará hasta el 80% del costo de la electricidad en Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , celebró el acuerdo alcanzado por las provincias del "Norte Grande" con el Ejecutivo nacional para garantizar para los distritos el subsidio para las llamadas "zonas cálidas".

“Lo venimos peleando hace muchísimo tiempo: gobernadores anteriores, diputados y senadores anteriores. Esto es como la coparticipación, que no se resuelve desde el 94. Y me parece que esto puede poner un poquito de justicia ”, destacó el mandatario provincial.

El martes por la tarde el ministerio de Economía fue escenario de la reunión en la que el anfitrión, "Toto" Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañados por la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, acordaron con los gobernadores de Salta, Catamarca, Chaco, Corrientes y Jujuy un nuevo esquema de subsidios eléctricos para las regiones cálidas y muy cálidas del país. Incluso La Rioja, sin la participación del díscolo Ricardo Quintela, participó a través de sus equipos técnicos.

“El país está dividido en tres partes: el norte, el centro y el sur. Y realmente es un país injusto, porque el Norte viene subsidiando desde hace muchos años a las zonas frías. No digo que esté mal ni que esté bien: digo que es un análisis que tenemos que hacer”, añadió Sáenz. En ese sentido enmarcó el reclamo en una serie de "deudas federales pendientes" y recordó que no se trata de una demanda reciente.

Según informó el gobierno salteño, en las zonas muy cálidas, el consumo eléctrico alcanzado por el subsidio pasaría de 300 a 550 kWh; en las zonas cálidas, de 150 a 300 kWh. El beneficio regiría entre noviembre y abril, los meses en los que la factura de luz se dispara en el NOA y el NEA . Para Sáenz, el esquema permitiría subsidiar entre un 50 y un 80% del costo de la electricidad, según la categoría de zona.

“El beneficio es subsidiar parte de la electricidad. Estamos hablando de entre un 50 y un 80%, dependiendo de si son zonas cálidas o muy cálidas”, detalló el mandatario salteño en diálogo con Infobae.

De acuerdo a lo informado por el distrito, Salta ya paga con recursos propios lo que en otras provincias financia la Nación. Se trata del régimen provincial de "Bonificación de Tarifa para Zonas Cálidas", creado por el Decreto 50/23, que alcanza a unas 106.000 familias y le costó al las arcas provinciales cerca de $1.800 millones por mes durante el último verano. unos $9.000 millones al año.

Sobre esa base, el gobernador norteño reclamó que el subsidio del Ejecutivo no se limite a los actuales beneficiarios, sino que se extienda a aproximadamente 140.000 familias de los departamentos de Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, en Salta.

Fuente: Clarín