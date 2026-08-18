Quién es la exesposa de Cerimedo a la que Nadia Beller acusó de filtrar los audios de la causa Andis

Nadia Beller , pareja de Fernando Cerimedo , denunció este martes que Natalia Basil , exesposa del consultor ligado al presidente Javier Milei , habría sido quien filtró los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) .

“Él me contó que ellos sí filtraron los audios. Yo le dije que ella era una corrupta, y él me dijo que ella [por Natalia Basil] no era corrupta porque fue ella quien filtró los audios para parar la corrupción de Milei y su hermana”, expresó Beller desde su internación después del ataque que sufrió el lunes por la noche al recibir cuatro disparos .

También acusó la exesposa de Cerimedo de “lavar dinero de negociados que tienen en Bolivia ” y de poseer una empresa de oro y otra de hidrocarburos involucradas con el manejo de combustible que ingresa a Bolivia.

Beller recibió cuatro disparos el pasado lunes mientras esperaba a una persona que presuntamente iba a contarle sobre una denuncia de violación contra el expresidente boliviano Evo Morales . Fue interceptada por dos hombres vestidos como repartidores de delivery y que le dispararon repetidas veces .

Fue trasladada a un hospital, donde permanece en terapia intensiva y fue operada para remover los proyectiles de su cuerpo . Desde allí fue entrevistada por Radio Rivadavia , donde sostuvo que fue la exmujer de Cerimedo quien filtró los audios .

Según su perfil de LinkedIn , Basil estudió la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Realizó dos posgrados en Especialización en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y en Especialización en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE).

Luego hizo un MBA (Master in Business Administration), un posgrado internacional en gestión y dirección de empresas y un doctorado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Trabajó en diversas empresas vinculadas con la energía y el petróleo hasta que en 2016 ingresó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) , donde trabajó como supervisora de procesos y proyectos hasta 2018, como auditora interna senior hasta 2020 y como asistente del Comité de COO hasta 2021.

Ese mismo año trabajó 9 meses para la Junta de Seguridad en el Transporte , un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía. Posteriormente trabajó en Numen como CBO y en Madero Media Group como CEO y fundadora.

En 2024 ingresó a la Andis como directoria nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas , cargo en el que permaneció durante 9 meses. Tras renunciar, ingresó a AySA como asesora del presidente , cargo en el que permanece hasta hoy.

Fuente: La Nación