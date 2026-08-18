Diputados: el peronismo exigió interpelar a Caputo por los fondos viales y planteó coparticipar el impuesto a las provincias

El peronismo en Diputados pidió interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo , para que explique qué ocurrió con los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que no fueron destinados a obras viales.

El reclamo atravesó este martes una reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja, donde el ministro bonaerense Gabriel Katopodis anticipó además que gobernadores evalúan reflotar el proyecto para coparticipar esos fondos.

La reunión fue conducida por Martín Aveiro (UP), presidente de la comisión, y contó con exposiciones de intendentes , legisladores provinciales y representantes de Vialidad Nacional sobre el estado de las rutas y corredores viales. “Una lástima que tengamos la ausencia total del bloque oficialista y sus aliados, que han tomado la decisión de no asistir”, cuestionó Aveiro.

Tal como reveló LA NACION , durante casi tres años el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1,5 billones en el fideicomiso creado para financiar obras viales , pero sólo aplicó una cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $1 billón en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos.

Los recursos corresponden al Sistema Vial Integrado (SisVial) , que recibe una porción del impuesto a los combustibles y tiene como destino específico financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial . El Ministerio de Economía es su autoridad de aplicación y el Banco Nación administra los recursos a través de fondos fiduciarios.

Katopodis anticipó que exigirán que Caputo vaya al Congreso a dar explicaciones por el destino de esos recursos y advirtió que también podrían reclamar que responda ante la Justicia.

El funcionario bonaerense acusó al Gobierno de haber colocado esos recursos en títulos en lugar de invertirlos en la red vial. “Lo han destinado a la timba, a la compra de títulos” , cuestionó. Además, sostuvo que el impuesto a los combustibles aumentó más de 1200% desde que asumió Milei y planteó que, con el nuevo esquema de concesiones, los usuarios terminarán pagando dos veces por el mantenimiento de las rutas: a través del tributo y de los peajes.

VAMOS A PAGAR DOS VECES POR LAS RUTAS El presidente Milei dijo que se iba a cortar los brazos si aumentaba un impuesto en la Argentina. Bueno, el impuesto a los combustibles, en estos casi tres años, ha aumentado más del 1.200%. No hay dudas que hay allí una caja registradora… pic.twitter.com/cXsVAGe0ep

El pedido para que Caputo concurra al Congreso ya fue formalizado. La diputada Marina Salzmann (UP) recordó que a principios de agosto presentó un pedido de informes sobre el uso de los recursos del impuesto y señaló que también impulsó, junto con Aveiro y otros legisladores, un pedido de interpelación al ministro de Economía. “Nos parece importante que venga a esta casa a dar explicaciones, que dé la cara frente a los argentinos y pueda decir en dónde se están utilizando los recursos”, afirmó. Y apuntó a Caputo como “el principal responsable de esta situación”.

Katopodis amplió el cuestionamiento al Fondo Hídrico , que también se nutre de lo recaudado por el impuesto y financia obras contra inundaciones. Según afirmó, más de $290.000 millones que deberían haberse destinado a infraestructura hidráulica tampoco fueron utilizados con ese fin. “Tendrían que haber estado destinados a la inversión en infraestructura”, sostuvo.

NO ESTÁ COMPROBADO QUE EN EL PASADO HUBO DESVÍO DE FONDOS PERO CON MILEI Y CAPUTO, SI Era muy difícil conseguir alguien peor que Adorni, pero lo consiguieron. Es imposible defender la gestión de Caputo. Se están timbeando la plata de las Rutas Nacionales mientras dicen que… pic.twitter.com/FnhHw9AA49

En ese contexto, anticipó: “Vamos a seguir, a partir de alguna iniciativa de distintos gobernadores del país, para que el impuesto a los combustibles se coparticipe y pueda ser administrado por los gobernadores y por los intendentes”.

El planteo tiene un antecedente reciente. El año pasado, los 24 gobernadores consensuaron un proyecto para modificar el reparto de lo recaudado: proponían destinar un 14,29% al Tesoro Nacional, un 57,02% a las provincias y un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social. La iniciativa obtuvo media sanción del Senado, pero quedó frenada en Diputados.

La situación se dio horas antes de que el vocero Adrián Ravier evitara precisar qué hará el Gobierno con el impuesto a los combustibles líquidos. La semana pasada había reconocido que una parte de lo recaudado quedaba a disposición de Economía. Consultado este martes sobre si el tributo será eliminado, no respondió de manera directa y se remitió al Presupuesto. “Se está respetando lo que el presupuesto manda”, afirmó.

Ante una repregunta, Ravier negó que exista un desvío de los fondos . “No se están malversando fondos, no hay ningún delito. El resto del dinero no se desvía a ningún lado: está invertido justamente para que no pierda valor y se asignará a las rutas nacionales”, sostuvo.

Fuente: La Nación