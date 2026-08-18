Prisión preventiva para Victoria Cantero por el crimen de su novio en Chaco: irá a una cárcel común

Momentos de nerviosismo y angustia. Por el lado de la familia de Julián Álvarez Guardia (29) , sus hermanas no ven la hora del traslado; del otro lado, la única imputada por el homicidio de su novio, Victoria Cantero (25) , está angustiada por cuál será su próximo lugar de detención.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que este martes por la tarde que todo indica que en las próximas horas será llevada a la Unidad Penitenciaria 1 de Mujeres, en las afueras de resistencia. Allí está alojada Marcela Acuña (53) , del clan Sena condenado por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Pasado el mediodía, el Equipo Fiscal integrado por Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado dictó la prisión preventiva de la joven por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", el cual prevé la perpetua.

De acuerdo al fallo de la fiscalía, al que accedió Clarín, la decisión se basa en "el grado de probabilidad en la participación de la imputada, verificándose además riesgos procesales concretos que tornan insuficientes medidas menos gravosas que esta determinación.

"La medida resulta idónea, necesaria y proporcional para asegurar los fines del proceso y la eventual aplicación de la ley penal sustantiva. La prisión preventiva durará hasta la finalización de la causa , la cual deberá concluir con la sentencia definitiva, o su cese", indicó la resolución.

Tras ser notificada de la medida judicial, la detenida fue retirada de la sede judicial esposada y a bordo de un móvil de la Policía de Chaco, a la espera de que el Servicio Penitenciario confirme el cupo en la unidad carcelaria.

En el amanecer del domingo 2 de agosto, en la casa de Álvarez Guardia, en calle Donovan al 1400, del barrio Cien Viviendas de Resistencia, Cantero y su novio habían vuelto de bailar cuando mantuvieron una intensa discusión -algo habitual en los dos años de relación-, pero esta vez terminó con un ataque de ella hacia su novio.

La autopsia determinó que Julián recibió al menos seis puñaladas: dos en el cuello -una que fue la mortal- , una el tórax y dos en la clavícula derecha y otra en el pulmón. Cantero utilizó un cuchillo tramontina, incautado en la escena del crimen. Y se confirmó que Álvarez Guardia presentaba heridas en sus brazos que indicarían que intentó defenderse.

A partir de este fallo, la manicura chaqueña de 25 años quedó a disposición del Servicio Penitenciario Provincial, que debe definir donde la alojar.

"La investigación y la producción de pruebas continúa. Tenemos dos meses por delante desde la declaración del imputado, que pueden ser prorrogables ocho más. La prisión preventiva es una medida de coerción, no es una pena ni una condena anticipada" , le dice a Clarín , Celeste Segovia, abogada defensora de Cantero.

"Desde nuestro lado hay muchas pruebas pendientes, que fortalecerán nuestra posible teoría del caso. Proseguimos con la estrategia de que fue en legítima defensa propia", indicó la defensora.

Por su parte, la imputada hasta ahora no declaró, pero su abogada sostuvo que atravesaba una situación de violencia de género dentro de la relación con Álvarez Guardia.

A su vez, una pericia realizada por el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco concluyó que Cantero no presenta alteraciones mentales y comprende la criminalidad de sus actos.

Por el otro lado, Juan Arregin, abogado de la familia de Álvarez Guardia, señaló que en las últimas horas se sumaron nuevos informes y pericias a la investigación, que busca establecer con precisión sobre cómo ocurrió el ataque, " que descarta que haya sido por la espalda o mientras dormía , sino que como lo determinó la autopsia, fue de frente".

Mientras tanto, Noelia, hermana de Julián, no oculta su alegría: "Es un alivio que hayan dictado la prisión preventiva, un poquito de paz en medio de tanto dolor. Lo sentimos a Juli desde el cielo, él nos está mostrando el camino por dónde debemos seguir adelante. Hay dos justicias: la terrenal, que de esa nos encargamos la familia, los amigos y los abogados, y la divina, que Dios todo lo ve".

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín