Marcha atrás y a contramano: cómo fue la persecución de película, con tiros y choques, de la policía de Neuquén para atrapar al conductor de una camioneta

Las calles de la capital neuquina se vieron conmocionadas en la mañana de este martes por una persecución policial que incluyó choques, disparos y una camioneta circulando a contramano y encima marcha atrás.

El suceso, que involucró un gran despliegue policial, terminó con el conductor del vehículo detenido y posteriormente se supo que tanto él como la mujer que lo acompañaba tenían antecedentes penales.

La secuencia inició en el barrio Valentina Sur, cuando un móvil de la policía turística detectó a una camioneta Toyota Hilux que realizaba maniobras indebidas en la vía pública. Los oficiales iniciaron una persecución para intentar detener al vehículo, a la que poco después se sumaron agentes de la Comisaría 12. Pero el vehículo infractor no se detenía.

Así, los móviles policiales la siguieron durante varias cuadras y finalmente lograron acorralar al vehículo, pero su conductor, lejos de rendirse, decidió recurrir a una peligrosa maniobra para escapar. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de los vecinos, que compartieron en las redes el video del riesgoso momento.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran a la Hilux siendo perseguida por varias motos de la policía. Al llegar a un cruce, un patrullero aparece desde su izquierda, se le atraviesa por delante y le corta el paso.

Sin posibilidades de seguir avanzando, el conductor de la camioneta emprende entonces un recorrido marcha atrás, en sentido contrario por el que venía y con la puerta del conductor abierta. En la maniobra, choca a dos oficiales de policía que se movilizaban en moto.

La persecución continuó para intentar frenar a la camioneta y un móvil policial incluso tuvo que replicar la maniobra del conductor del vehículo, también marcha atrás, que escapaba para darle alcance.

Aunque no se especificó en qué momento, hubo un tiroteo , dado que según la prensa local trascendió que el conductor de la Hilux en un momento abrió fuego contra los oficiales, que respondieron a la agresión.

Finalmente, los oficiales lograron detener a la camioneta en Choele Choel y el Dorado. A bordo viajaban dos personas, un hombre de 35 años y una mujer de 25 .

El comisario inspector Antonio Muñoz explicó al diario Río Negro que al momento de verificar sus datos, los oficiales constataron que ambos tenían antecedentes penales y que la camioneta tenía un pedido de secuestro por una denuncia de robo en la comisaría 19 de Neuquén.

La peligrosa persecución dejó como saldo daños en dos motos y dos camionetas de la fuerza provincial y en un vehículo particular. Además, un oficial resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

En tanto, el conductor del vehículo quedó demorado y fue trasladado al hospital Heller, en donde fue atendido por una herida de bala que había recibido en el brazo. Se encuentra fuera de peligro. Su acompañante sufrió una lesión en el rostro producto de la persecución y de que la camioneta no contaba con el asiento delantero.

En la causa actúan la Fiscalía de Actuación Genérica, que investiga el atentado y resistencia a la autoridad y la de Rubos y Hurtos, que interviene en el caso del robo de la camioneta.

Fuente: Clarín