“Fue un corazón sometido a latigazos”: la descripción un toxicólogo en el juicio por la muerte de Maradona

"Fue un corazón sometido a latigazos" , describió el toxicólogo Carlos Damin al declarar este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) . Este testigo -que fue parte de la Junta Médica que evaluó la atención del Diez- también dijo que al paciente "le faltaba un cardiólogo tratante".

La declaración del actual director del Hospital Fernández se realizó en una audiencia particular ya que contó con la presencia de cinco de los imputados : el neurocirujano Leopoldo Luque (45) , la psiquiatra Agustina Cosachov (41) , el psicólogo Carlos Díaz (34) , la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini (57) y el médico clínico Pedro Di Spagna (53) .

Como ocurrió en cada audiencia, Jana y Gianinna Maradona también presenciaron la jornada junto a sus abogados.

"Maradona era un paciente de riesgo que tenía un impacto cardiológico por su consumo de cocaína por varios años. Fue un corazón sometido a latigazos. El alcohol con los años genera problemas cardiológicos", explicó el especialista en toxicología.

Damin formó parte de la Junta Médica que analizó historia clínica, autopsia y diálogos que fueron incluidos en la causa judicial. Según su conclusión, a Maradona "le faltaba un cardiólogo tratante" durante su periodo de externación en la casa del barrio privado San Andrés, en Benavídez.

" Fue una internación deficiente . Cuando un paciente no tiene control de sí mismo, no tiene criterios de cuidado, que no debe comer con sal y come, me parece que no había un psicólogo en el equipo tratante por lo que había un descontrol en el lugar que debía tomarse otra medida. Una de las posibilidades era pedir un internación involuntaria. El cuidado de enfermería y medico no era adecuado o insuficiente", detalló.

Y agregó: "Si la enfermera lo veía, nos hubiésemos enterado que el paciente estaba cursando una insuficiencia cardíaca".

El toxicólogo indicó que Maradona tomaba "seis o siete psicofármacos para la abstinencia de alcohol" y que "tenía un déficit en su funcionamiento hepático, puntualmente una cirrosis".

"Tiene un impacto cardiológico los seis medicamentos que tomaba", afirmó.

Según la Junta Médica, los medicamentos que ingería eran: Quetiapina 150 mg/día, Naltrexona 50 mg/día, Gabapentina 900 mg/día, Venlafaxina 75 mg /día, Lurasidona 40 mg/día, Levetiracetam 1000 mg/día, Omeprazol 20 mg/día, Complejo de Vitamina B Ketorolac (encontrado en estudios postmortem).

"Con controles más simples podían haberse hecho un control de los medicamentos, como un control de laboratorio. Eran siete medicaciones al mismo tiempo ", dijo el médico, aunque aclaró que "las dosis que tomaba estaban bien".

El nefrólogo Hernán Trimarchi, en tanto, fue el primer testigo que declaró ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro, también como parte de la Junta Médica.

"Tenía una enfermedad renal crónica" , aseguró Trimarchi ante las preguntas de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro. Para dicha conclusión, el especialista indicó que observó "varias lesiones, muchas de ellas descriptas en la autopsia", y afirmó que Maradona era "obeso, había consumido cocaína y tenía hipertensión arterial".

Fue entonces que Iribarren preguntó desde cuando tenía esta patología, el nefrólogo expresó: "Yo vi fojas desde 1998 a la fecha donde presentaba creatinina desde hace años. Décadas posiblemente del daño crónico. La cocaína y obesidad lo pudo haber aumentado".

Tras esta respuesta, el fiscal preguntó cómo se exteriorizan los signos de tener una enfermedad renal crónica.

" Los riñones pesaban más de lo que debían porque tenían agua. Por su estatura del paciente, que medía 1,63 metros, tenían que pesar 150 gramos y pesaban 183 y 205 gramos, el derecho más que el izquierdo, lo que hace pensar que no fue de un día para el otro sino un tiempo largo que esto pasara. También la cardiopatía dilatada, relacionada con el alcoholismo, hizo que trabajara más el riñón", indicó.

El médico dijo que es clave tomarle a diario los signos vitales y conocer el peso del paciente, ya que si aumenta alrededor de 400 gramos diarios, es otro síntoma que tenga "un edema, disnea o insuficiencia cardíaca".

"Necesita dieta y controles", afirmó Trimarchi cuando le consultaron sobre lo que analizó de Maradona en el período del 11 al 25 de noviembre de 2020, cuando fue externado de la Clínica Olivos.

A su turno, Fabián Améndola, representante de Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando, le consultó sobre la ingesta del medicamento ketorolac, que es un analgésico y antiinflamatorio.

"Era una droga que el paciente no tendría que haber recibido porque en un paciente con enfermedades crónicas está contraindicada porque le quita oxígeno al riñón", sentenció.

Patricio Ferrari, el otro fiscal general adjunto sanisidrense, aprovechó y reprodujo un audio en el que Forlini indicó en el chat de WhatsApp "Chat Tigre" donde estaban los enfermeros y médicos que le suministren "tres ketorolac por día, cada ocho horas, necesita dosis mayores".

"Avancen para darle ketorolac para calmarle el dolor", decía en el audio reproducido, con fecha 11 de noviembre de 2020.

En el contrainterrogatorio de Francisco Oneto, defensor de Luque, el testigo aseguró que "en la Clínica Olivos no lo trataron como hipertenso" a Maradona, según le mostraron en la historia clínica del paciente al momento de su externación.

"En la Junta Médica dijo que los edemas eran una 'referencia vaga'", arremetió Oneto. "Porque estaban vagamente descriptos, no quiere decir que no hayan estado", explicó Trimarchi.

La base del interrogatorio de Oneto se basó en si el nefrólogo llegó a su conclusión en la Junta Médica por estudios que evaluó de Maradona con vida o solo por la autopsia.

"La certeza la hace la histopatología", afirmó luego de varias idas y vueltas. Es decir, la autopsia.

Mientras que Nicolás D'Albora y Agustin Varela, defensores de Forlini, interrogaron al testigo con cuestiones técnicas médicas.

Los defensores le consultaron a Trimarchi si los estudios médicos que fueron analizados por el nefrólogo incluyeron los de Diego Maradona padre, más conocido por su apodo "Chitoro".

Los estudios que hicieron referencia fueron unos realizados el 3 de mayo de 2015, a nombre de Diego Armando Maradona, pero que tenía un número de socio distinto al del Diez.

Según la defensa de Forlini, en ese momento el ex futbolista estaba en Dubai como embajador deportivo de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que los estudios evaluados para la Junta Médica fueron los del padre y no los del propio Maradona, que indicaron que dieron dentro de los parámetros normales.

"No me fije el numero de socio, solo me fije el nombre y apellido de la persona y asumo que es del paciente que traigo el resultado", explicó el testigo antes de finalizar su interrogatorio.

Ante esta situación, los defensores de Forlini solicitaron librar oficios para establecer las salidas y entradas al país de Maradona, y un informe sobre los números de socio de cada uno de los integrantes de la familia y el nombre con el que los identificaba.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín