PINAMAR: Se planteó una modificación a la Ordenanza de venta ambulante y despertó alarma entre los vendedores de Madariaga

ZONALES





El viernes se conoció una iniciativa de Pinamar para cambiar la Ordenanza de venta ambulante y colocar un artículo que beneficie sólo a los que tengan domicilio legal en ese partido.





Eso despertó la alarma en Madariaga dado que más de un centenar de personas cumplen esa tarea en la arena de la localidad costera año a año.





El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, recibió esta mañana, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcos Jovanovic, a representantes de trabajadores madariaguenses que desarrollan actividades vinculadas a la venta ambulante durante la temporada en las playas de Pinamar.





En ese contexto, los representantes del sector plantearon su posición ante las autoridades municipales y explicaron las conversaciones que habían mantenido previamente con concejales de Pinamar.





Según manifestaron durante el encuentro, durante los meses de abril y mayo se habían realizado reuniones en el Honorable Concejo Deliberante de Pinamar en las que se analizaron distintas alternativas para regular la actividad. Sin embargo, señalaron que el proyecto de ordenanza que tomó estado público días atrás no reflejaría aquellas alternativas que habían sido conversadas.





Los trabajadores, de acuerdo con lo expresado en la reunión, reconocen el derecho de Pinamar a establecer normas y mecanismos para ordenar la actividad comercial en sus playas. El planteo de Madariaga apunta, en cambio, a que dentro de esa regulación también sea contemplada la situación de los vecinos de esta ciudad que tienen en esta actividad una fuente de ingresos durante los meses de verano.





La situación ya había sido abordada directamente por los intendentes. El viernes pasado, Santoro mantuvo una comunicación telefónica con su par de Pinamar, Juan Ibarguren, con el objetivo de analizar el escenario y abrir un canal de diálogo entre ambos municipios.





Durante la mañana de hoy, los jefes comunales volvieron a comunicarse para continuar trabajando sobre una alternativa que permita avanzar en el ordenamiento de la actividad sin dejar de contemplar la situación laboral de los trabajadores madariaguenses.





Desde el gobierno de Madariaga destacaron la predisposición de Ibarguren para avanzar hacia una solución consensuada. La intención es compatibilizar las facultades que tiene Pinamar para regular el uso y las actividades comerciales en sus playas con la necesidad de preservar las fuentes de trabajo de vecinos de Madariaga que desarrollan allí su actividad durante la temporada.





El tema también comenzó a ser abordado institucionalmente en General Madariaga. Durante la mañana, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto en el Concejo Deliberante local, dando inicio al tratamiento de la problemática dentro del ámbito legislativo municipal.





A partir de esta presentación, se acordó profundizar el diálogo entre los dos cuerpos deliberativos. En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante de Madariaga, Marcos Jovanovic, se comunicará con su par de Pinamar para continuar las conversaciones y conocer en detalle el alcance de la propuesta que se encuentra en análisis en el distrito vecino.





Por el momento, no existe una definición final sobre las condiciones que tendrá la actividad. El objetivo de las gestiones iniciadas es precisamente generar un espacio de diálogo entre las autoridades de ambos municipios y los trabajadores para intentar alcanzar una alternativa antes de que la nueva regulación avance.