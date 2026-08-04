Pinamar promocionó su oferta turística en la Patagonia y el Norte del país con el tour "Respirá Pinamar"

ZONALES





La Municipalidad de Pinamar llevó adelante una nueva campaña de promoción turística a nivel nacional con el Tour "Respirá Pinamar", una iniciativa que recorrió destinos estratégicos del sur y norte argentino con el objetivo de posicionar al distrito como un destino para disfrutar durante todo el año.





La propuesta, organizada por la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, se desarrolló entre el 20 y el 26 de julio mediante dos equipos que realizaron acciones promocionales en distintos puntos del país para acercar la oferta turística, deportiva, cultural y gastronómica de Pinamar a miles de potenciales visitantes.





Una de las delegaciones recorrió la provincia de Neuquén, visitando San Martín de los Andes, Villa La Angostura y los centros de esquí Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo. Allí se distribuyó material informativo, se organizaron juegos, trivias con premios y se difundió el calendario anual de eventos, invitando a conocer Pinamar en las cuatro estaciones.





En forma paralela, otro equipo participó de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en la provincia de Catamarca, donde Pinamar contó con un stand institucional gracias al convenio de cooperación turística firmado entre ambas provincias.





Durante toda la gira se promocionaron las playas, los espacios naturales, la gastronomía, las actividades deportivas, las propuestas culturales y la agenda de eventos que ofrece el partido durante los doce meses del año, con el propósito de fortalecer la presencia del destino en mercados turísticos considerados estratégicos.





Desde el municipio también destacaron el acompañamiento de la empresa Fotón, que facilitó una camioneta 4x4 para el recorrido por la Patagonia, así como la colaboración de los organismos de turismo de San Martín de los Andes, Cerro Bayo y el Centro de Ski Lago Hermoso, que participaron en el desarrollo de las acciones promocionales.