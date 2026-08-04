Una senadora de La Cámpora pide votar por zoom la Ley de Tierras y Villarruel define un voto que puede ser clave

La senadora camporista Anabel Fernández Sagasti presentó una nota a las autoridades de las Cámara alta pidiendo autorización para participar de manera remota en la sesión prevista para este jueves en la que se tratará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , debido a que atraviesa un embarazo de riesgo que le impide viajar para asistir al debate.

La presentación ingresó este martes y la vicepresidenta Victoria Villarruel , como titular de la cámara, analizaba la solicitud de la legisladora por Mendoza pero no trascendieron detalles de cuál sería su respuesta. Desde el oficialismo como de los bloques dialoguistas no aceptarían el pedido de la legisladora .

La cuestión de fondo es que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado desde la Casa Rosada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , llega con los votos ajustados para su aprobación en el recinto, luego de varios intentos fallidos. Y para el bloque que comanda Patricia Bullrich la ausencia de un representante del peronismo a la hora de la votación puede ser clave para conseguir la media sanción.

Entre los senadores entienden el pedido de Fernández Sagasti, pero la respuesta es variable. Hay sectores del oficialismo que interpretan que si bien en el reglamento no hay un artículo que habilite la participación virtual de los senadores tampoco hay alguno que prohíba su aplicación .

Algunos dialoguistas consideran que se debería modificar el reglamento para estos casos, pero hay otros legisladores aliados que interpretan que "no corresponde" la solicitud de la senadora por Mendoza porque si se hace lugar a su pedido se habilitaría para otros casos. "Ahora porque les conviene a ellos si lo aceptan, pero antes no aceptaban", reprochó un senador dialoguista por los cambios de posición del peronismo.

Lo concreto es que Fernández Sagasti presentó a Villarruel una nota fechada el 30 de julio en la que pidió que se autorice su participación "remota o virtual, con voz y voto" . En el documento, la senadora aclaró que la solicitud tiene "carácter excepcional, individual y transitorio" .

Fernández Sagasti remarcó que su pedido no afecta el funcionamiento del Senado ni tampoco modifica el reglamento, algo que fue rechazado por el oficialismo. Incluso, si el pedido llega finalmente al recinto se especula que Bullrich pedirá los dos tercios porque se estaría ante una modificación del reglamento .

En sus fundamentos, la senadora peronista explicó que su pedido responde a que atraviesa la semana 32 de un embarazo de riesgo. En este sentido aclaró que no está “incapacitada para leer expedientes, para debatir, ni para votar. Simplemente no puedo viajar largas distancias”.

"Existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo porqué se me pueda negar este pedido”, argumentó la senadora, quien hizo público el tema a través de la difusión de un video en las redes sociales.

En rigor, durante la pandemia, la Corte rechazó en 2020 un pedido de Cristina Kirchner , en ese momento como presidenta del Senado, para que habilite al cuerpo a sesionar de manera virtual, pero advirtió que la cámara tenía plenas facultades constitucionales para interpretar su propio reglamento y decidir su mecanismo de reunión sin autorización judicial.

Ese mismo año, durante el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la diputada peronista Blanca Osuna votó desde el sanatorio en el que había sido internada por un cuadro de coronavirus. Obviamente son situaciones diferentes porque se estaba ante una emergencia sanitaria mundial.

Tras superarse la crisis y al levantarse el aislamiento preventivo, el Congreso volvió a las sesiones presenciales aunque se mantuvo la virtualidad para las reuniones de comisión aunque nunca se avanzó en la reglamentación.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín