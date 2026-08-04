El peritaje de los videos de Jesica Cirio contando dólares no determinó su origen pero tampoco descartó su autenticidad

El peritaje del Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que no hay evidencia de que los videos en los que se ve a Jesica Cirio contando miles de dólares hayan sido alterados.

Pero, como el material suministrado por el periodista Diego Cabot, de La Nación, es una copia del video original, se perdieron los llamados metadatos, lo que impide certificar su autenticidad o falsedad, y mucho menos su origen.

El peritaje examinó el pendrive identificado como "efecto 50", una llave USB con la inscripción "La Nación Periodismo de Calidad", entregada por ese diario al juez Luis Armella. El periodista, ganador del Premio Rey de España por su investigación del caso Cuadernos de las Coimas, obtuvo los videos de una fuente que no identificó, amparándose en el secreto profesional periodístico. Incluso el pendrive tenía un viejo archivo sobre el caso de los Cuadernos.

Las conclusiones del informe, de casi 60 páginas, al que accedió Clarín , abrieron un debate entre las defensas de Martín Insaurralde y Jesica Cirio y el fiscal Sergio Mola sobre si esta copia de los videos sirve como prueba en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora.

El informe, firmado por los peritos de la DATIP —que depende de la Procuración General de la Nación— y por los peritos de las defensas, señala que "las fechas de creación y de acceso registran marcas temporales del 24 de junio de 2026 , producto de la transferencia o copiado de los archivos hacia el pendrive, con un nuevo file system o sistema de archivos".

En sus conclusiones dice textualmente que "la fecha de modificación de los archivos no resulta concluyente, por lo cual no es posible determinar de forma clara y fehaciente la fecha cierta de creación de la información aportada como prueba ".

Por otro lado, "el análisis mediante la herramienta exiftool arrojó que las marcas temporales internas de captura se encuentran en cero, por lo que podemos asegurar que se han perdido algunos de los metadatos de origen, posiblemente al copiar los archivos mediante aplicaciones de mensajería multimedia o similares, donde se produce el truncamiento de metadatos, situación que no permite tener una trazabilidad adecuada del origen de los archivos analizados".

La fecha de creación es importante para determinar si los videos fueron grabados antes o después de la separación de Insaurralde y Cirio, a fines de 2023.

"Es de destacar expresamente que la fecha de modificación visualizada en el software forense PA coincide en horas, minutos y segundos en los videos identificados anteriormente en este informe como 1, 2, 3 y 4, como también en los videos identificados como 5, 6 y 7, respectivamente", subrayaron.

Por ende, "esta fecha sí pudo haber sido modificada antes de su análisis pericial. En cuanto al contenido analizado, los siete videos no presentan ningún documento adjunto que indique su código HASH anterior a la extracción realizada en esta DATIP por estos peritos, por lo que no es posible realizar la comparación de algoritmos de seguridad requerida en el punto de pericia, lo que hubiera permitido asegurar la trazabilidad y autenticidad de los mismos en relación con su origen".

Sobre esa base, el dictamen concluye que "al no contar con el File System de origen de los videos, no es posible determinar la autenticidad y el origen real de los elementos analizados ".

"Como tampoco el contexto de la información aportada, el método de obtención del dato y la identificación de quien generó los videos. Por otro lado, se manifiesta que siempre es posible la modificación de un metadato aislado de un archivo mediante distintas técnicas informáticas", agregó desde el punto de vista teórico.

Asimismo, indicó que, al no contar con "la estructura original del sistema de archivos donde fueron generados y habitaron los videos de interés, no es posible llevar a cabo un análisis integral que permita validar la actual tríada de metadatos ".

Finalmente, el informe sostuvo que "el pendrive contiene archivos producto de una copia simple o transferencia, no pudiendo determinar su origen, integridad, autenticidad y trazabilidad".

De todos modos, en la causa todavía falta el peritaje sobre el vestidor de la mansión de Insaurralde en un country de San Vicente y sobre el celular de Cirio, entregado luego de un allanamiento en su departamento de Las Cañitas.

Apenas se conoció el informe comenzó el debate. Fuentes de la defensa de Insaurralde sostuvieron que "la pericia oficial deja a los videos del pendrive fuera de la prueba".

En cambio, fuentes cercanas al fiscal Mola defendieron el valor probatorio de los videos, aunque admitieron que aún debían realizar un análisis profundo tras una lectura profunda del peritaje. Destacaron que la mujer que aparece en las imágenes es la ex esposa de Insaurralde, que el material no fue generado con inteligencia artificial, como presumía la defensa, y que todavía restan medidas de prueba que se interconectan.

En síntesis, los principales hallazgos del peritaje son:

1. Se perdieron los metadatos originales de la grabación del video. El análisis detectó que los campos internos de fecha de captura están vacíos ("en cero"), lo que indica que los archivos pasaron por un proceso intermedio —como una aplicación de mensajería o una transferencia— que eliminó parte de la información original. Por ello no puede reconstruirse su trazabilidad.

Los metadatos son información —como el autor, la fecha de creación o el tamaño del archivo— que describe un archivo o un conjunto de datos.

1. Los metadatos pudieron haber sido modificados, según una hipótesis teórica. Los peritos advierten que cuatro videos tienen exactamente la misma fecha y hora de modificación, mientras que los otros tres también comparten idéntica marca temporal. Ese comportamiento podría obedecer a una modificación manual de los metadatos o, alternativamente, a una copia simultánea de los archivos. Sin el sistema de archivos original no es posible determinar cuál de las dos hipótesis ocurrió.

2. Los videos llegaron sin los llamados códigos HASH previos, por lo que no existe una referencia técnica que permita comprobar que el contenido es exactamente el mismo desde su origen. Los HASH sólo fueron calculados cuando la DATIP recibió el material.

Un hash es un código generado mediante una función matemática aplicada a un archivo. Si se modifica aunque sea un detalle mínimo —como el color de una fotografía o un acento en un documento de texto por ejemplo— el hash cambia completamente.

Las fuentes de la fiscalía destacaron que el dictamen no sostiene: que los videos sean falsos; que hayan sido editados; que el contenido donde aparece Jesica Cirio mostrando dólares haya sido manipulado; y que las imágenes no correspondan a las personas filmadas.

En cambio, las fuentes de la defensa de Insaurralde y Cirio sostuvieron que "el primer hallazgo es el más elemental y el más grave: no se puede saber cuándo fueron creados los videos . Las fechas de creación y de último acceso que registran los siete archivos corresponden al 24 de junio de 2026, es decir, al momento en que alguien los copió al pendrive, no al momento en que fueron filmados".

"La única fecha 'vieja' que subsiste —una supuesta modificación del 24 de abril de 2023— fue expresamente calificada por los peritos como 'no concluyente'. El informe lo dice sin rodeos: no es posible determinar de forma clara y fehaciente la fecha cierta de creación de la información aportada como prueba".

Para la defensa de Insaurralde, "sin hash no hay integridad". "En informática forense existe una regla de oro: toda evidencia digital debe ir acompañada, desde su origen, de un código hash, una especie de huella dactilar matemática que permite verificar que el archivo no fue alterado ni en una coma".

Entonces, "no es posible garantizar la integridad y la trazabilidad de la información aportada desde su origen. Tampoco la autenticidad: sin el sistema de archivos original donde nacieron los videos, el laboratorio no pudo determinar el origen real del material, el contexto de la información, el método de obtención del dato ni la identidad de quien lo generó", finalizaron las fuentes de la defensa de Insaurralde.

Fuente: Clarín