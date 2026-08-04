Se reunió la mesa política del Gobierno con la urgencia de destrabar la Ley de Tierras en el Senado

El Gobierno concentró la atención de la nueva reunión de su mesa política en la agenda legislativa más urgente , esto es, el tratamiento al nuevo dictamen de la ley de tierras prevista para este jueves en el Senado -con una redacción más amigable para los bloques aliados- y a unos 10 días del debate en Diputados de los proyectos de reformas económicas que tanto ocupan a Javier Milei.

Encabezado por Karina Milei , el encuentro se prolongó durante más de una hora en las oficinas de la planta baja de la Casa Rosada. La jefa de LLA estuvo acompañada por el anfitrión, el jefe de gabinete, Diego Santilli, por el ministro de Economía, Luis Caputo, la senadora Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo, el operador karinista Lule Menem, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Durante el encuentro, los asistentes conversaron sobre los proyectos prioritarios del Ejecutivo. Tras varias idas y vueltas, apuestan a tratar este jueves la denominada ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". El nuevo dictamen, que fue anunciado esta tarde por la propia Bullrich en la Cámara alta, sube de 15% a 25% el porcentaje permitido para la compra de terrenos por parte de extranjeros en lugar que sea ilimitado.

También se anunció que a mediados de agosto la Cámara de Diputados trataría el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal -el original fue aprobado en febrero pasado- y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , que fue anunciada por el Presidente el último jueves por cadena nacional.

Santilli, por su parte, viajará este jueves junto a "Toto" Caputo a la provincia de Catamarca y ambos mantendrán encuentros con el gobernador local, Raúl Jalil , y con su par santiagueño, Elías Suárez , con el objetivo de acelerar la puesta en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín