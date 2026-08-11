Patricia Bullrich se despegó del comisario que participó armado y sin uniforme de un operativo en el Congreso: “Ni sé cómo se llama”

La senadora Patricia Bullrich participó este martes del encuentro Democracia y Desarrollo organizado por Clarín en el Malba , en la mesa de debate sobre “la construcción de la agenda legislativa”, en la que también estuvieron sus colega Flavia Royón, y los diputados Miguel Ángel Pichetto y Cristian Ritondo.

A la salida del evento, Bullrich habló con Clarín sobre los disturbios y las críticas por el violento accionar de la Policía el jueves pasado durante la marcha en las afueras del Congreso mientras adentro se debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tras los gases y las balas de goma resultaron heridos decenas de manifestantes y cinco efectivos de seguridad. También hubo al menos once personas detenidas, entre gases y balas de goma.

“Hay que mirar qué pasó para que la Policía reaccione de esa manera”, aseguró de arranque la exministra de Seguridad, y se despegó del Comisario Mayor Gustavo Antonio Gauna , Jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la PFA, quien quedó en el centro del debate luego de que se publicara una foto suya sin uniforme ni identificación sosteniendo un arma y apuntando hacia donde estaba un sector de los manifestantes.

Sectores de la oposición habían vinculado a Bullrich con Gauna luego de que aparecieron fotos de ambos juntos. La senadora negó tener un vínculo con el oficial.

“No tengo ningún comisario amigo, el comisario que estaba a cargo del operativo es un miembro de la fuerza de la policía federal con el que he estado en circunstancias políticas. No sé ni como se llama ni lo conozco , como uno esta con tantos funcionarios policiales cuando es ministro de seguridad. Pero no lo niego, no lo estoy negando", le dijo a Clarín.

Y agregó: "Simplemente no lo recuerdo personalmente . Son 30.000 miembros de la Policía federal, él como comisario estaba a cargo del operativo policial. Yo no soy ministra de Seguridad”, se defendió Bullrich.

Fuente: Clarín