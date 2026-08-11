Apartan al vicedirector de un colegio secundario por proyectar imágenes con contenido sexual explícito en clase

El vicedirector de un colegio secundario de Mendoza fu e apartado de su cargo mientras se investiga una denuncia por parte de estudiantes del colegio que aseguran que el docente proyectó imágenes de contenido sexual explícito con su computadora durante un taller que dicta.

Se trata de la Escuela de Comercio Martín Zapata, que lleva su nombre en homenaje al delegado de la Convención Constituyente Argentina de 1853 y es uno de los seis colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo.

En un comunicado, la universidad confirmó que se abrió un sumario para "determinar responsabilidades" en el caso tras una "proyección de imágenes inconvenientes" durante una clase en un taller el viernes 7 de agosto.

Informaron además que se separó al docente de manera preventiva , en tanto se determinan responsabilidades y sanciones, en caso de que correspondan.

Desde la universidad aseguraron también que "se escuchó a los estudiantes en la denuncia de los hechos el mismo viernes y se actuó en consecuencia".

El vicedirector cumple el rol de autoridad de la escuela durante el turno tarde y ejerce también como docente de Física, en el marco del Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería, informaron medios locales.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el viernes 7 de agosto, cuando el profesor se encontraba proyectando ejercicios de la materia en el televisor del aula con su computadora personal.

"﻿Al finalizar la explicación, el profesor creyó haber interrumpido la transmisión y desactivado correctamente la conexión. Sin embargo, la computadora continuó proyectando" , relataron los estudiantes en un comunicado difundido en las últimas horas y donde convocaban a una sentada en la puerta del colegio durante esta mañana.

Según los estudiantes, pudieron ver a través del televisor cómo el docente "comenzó a navegar por sus archivos personales y se proyectaron fotografías de contenido sexual explícito, imágenes de mujeres desnudas y fotografías de docentes pertenecientes a la misma institución".

Los estudiantes hicieron la denuncia ante las autoridades de la escuela, mientras que la institución hizo lo propio ante la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo .

" Los chicos registraron con sus teléfonos esas imágenes de la pantalla y se dirigieron a las autoridades de la escuela. La escuela dio aviso e, inmediatamente, se procedió desde lo administrativo para generar un expediente. Como primera medida, de forma preventiva y hasta que se resuelva la situación en el área de Legales, hemos pedido que el docente responsable sea separado", destacó la directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, al portal Los Andes.

Y agregó: "Esto no se puede permitir ni admitir bajo ningún concepto . Estamos hablando de estudiantes secundarios, de menores de edad. Es inadmisible que algo así suceda y los chicos hicieron bien en denunciar".

El Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería es una clase en la que se prepara a los estudiantes de los últimos años de los colegios que dependende de UNCuyo para interiorizarse en la próxima etapa de la vida académica. Por esta razón, entre los estudiantes no solo había alumnos del Zapata, sino también de otros colegios dependientes de la universidad nacional.

A las 9:40 de este martes, los estudiantes realizaron una sentada en la puerta del Martín Zapata como medida de protesta . "Consideramos que lo ocurrido es grave y exigimos que se investigue, se esclarezca y se tomen las medidas correspondientes. Como estudiantes, queremos ser escuchados y defender nuestros derechos dentro del ámbito educativo", detallaron en un comunicado.

Fuente: Clarín