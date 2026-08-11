Funes de Rioja comparó la amenaza de Quintela de expropiar con las políticas de Hugo Chávez: “Es la peor palabra para el empresario”

El empresario Daniel Funes de Rioja, ex titular de la UIA , le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , que la semana pasada amenazó con hacer expropiaciones, y calificó sus dichos como "la peor palabra" para el empresariado argentino.

"Cuando escucho voces hablar de expropiaciones, es la peor palabra. No es en contra del empresario, sino de la sociedad y del crecimiento . Sin claridad en las reglas de juego no hay crecimiento", dijo, y recordó que era un término que utilizaba regularmente Hugo Chávez en Venezuela.

Fue en el marco del ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por C l a r í n , donde se debatía sobre las reformas económicas que necesita el país. Sin nombrar a Quintela, Funes de Rioja se hizo eco del tema. "No hay ningún país que haga transformaciones fáciles. Lo que hay que hacer es hacerlas de manera inteligente, para que no haya riesgo de reversión. Porque se necesita confianza", pidió el empresario, quien remarcó que el país no crece desde 2011.

La semana pasada el gobernador de La Rioja advirtió que, en un eventual regreso al poder, el peronismo "va a recuperar" lo que se considere perdido. "Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar . Vamos a recuperar", había dicho en declaraciones a El Destape 1070.

Tanto ruido hicieron sus declaraciones que desde la gobernación bonaerense salieron a despegar al peronismo de esas ideas. “Esa declaración no nos representa. En casi siete años de gestión en la provincia, ¿qué expropiamos? Nada”, replicó un integrante del Gabinete bonaerense ante Clarín .

En el mismo panel, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, se refirió al impacto de la reforma laboral que impulsó el Gobierno y consideró que el Ejecutivo cometió el error de buscar "protagonismo con una fórmula supuestamente mágica".

"Se comete un error donde la política tiene el afán de tener protagonismo con una fórmula supuestamente mágica pero que no responde a la realidad de lo sustantivo del diálogo", dijo Martínez. Y repitió: "El sindicalismo no es que se opone a la reforma". "Esta ley tiene un proceso ideológico muy fuerte sobre la base de demonizar a un sector y me parece que no tiene sentido", cuestionó.

Más tarde, quien habló fue el presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, quien afirmó que un argentino promedio "tiene una carga tributaria legal del 48% de su ingreso potencial" y marcó que existe una gran diferencia entre quienes están en la informalidad y los que no.

"Argentina tiene una presión tributaria efectiva del 26% y una carga tributaria legal del 48%. ¿Qué explica la diferencia? Exenciones, nivel de evasión e informalidad, que generan problemas en la economía por la competencia desleal. Ese es el desafío hacia adelante", remarcó.

Por su parte, el contador César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin y Abelovich, cuestionó el sistema tributario argentino al sostener que tiene "un sesgo anti inversión" y que es como "tirar veneno a la economía"

"Fue aumentando la carga tributaria y la cantidad de impuestos hace muy complejo el sistema tributario. Proliferaron regímenes de retención, pagos a cuenta que generan desastres en la competitividad", dijo Litvin antes de apuntar directamente contra Ingresos Brutos.

Fuente: Clarín