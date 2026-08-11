Después del peritaje, Cirio volvió a pedir que el video de los millones de dólares no se use como prueba

La defensa de la modelo y conductora Jesica Cirio pidió que el video que grabó mostrando millones de dólares en bolsos, cajas, cajones y una valija no se use como prueba en la causa judicial en la que está imputada junto a su ex esposo, el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El abogado de Cirio, Claudio Caffarello , planteó que el resultado del peritaje que se hizo sobre las imágenes "inundan de dudas a la autenticidad del material" y que a su criterio ya "no se podrá establecer a qué lugar físico pertenecen esas imágenes" .

El video se conoció en junio pasado cuando fue publicado por el diario La Nación y es clave para la causa por refuerza la hipótesis de delitos de corrupción. Las imágenes son en un vestidor de hombre y lo que primero que surgió es que se trababa del lugar donde Insaurralde guardaba su ropa cuando vivía con Cirio en su casa de San Vicente.

El fiscal federal Sergio Mola buscó dar el video original pero no se halló y se ordenó analizar el material que publicó La Nación . Previamente Cirio e Insaurralde ya habían pedido que no se use como prueba porque pudo haber sido de manera ilegal a través del hackeo de dispositivos de la modelo. Ese planteo fue rechazado por la justicia , lo mismo que un planteo de detención de Insaurralde y Cirio de parte de la Fiscalía cuando se conoció el video.

El peritaje que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que no se puede determinar ni la fecha ni el lugar de grabación de los siete videos porque no son los originales ya que no tienen los metadatos ni el código hash, dos elementos esenciales para ese trabajo. El informe no descartó que el video sea auténtico.

Tras la presentación a principio de mes del trabajo de los peritos, ahora la defensa de Cirio pidió en base a esas conclusiones que el video no se puede usar como prueba.

"De la lectura de sus conclusiones pueden advertirse ciertos aspectos que, ineludiblemente, llevan a a esta defensa a sostener que ese materia de ninguna manera puede constituirse como una pieza de cargo en este proceso en contra de nuestra defendida , en razón que en función a los resultados a los que arribaron los expertos sobresalen numerosas aristas que inundan de dudas a la autenticidad del material publicado, no establece su fecha de creación y, de acuerdo a lo que se comprobará de las pericias que en otra disciplina también fueron dispuestas, no se podrá establecer a qué lugar físico pertenecen esas imágenes", sostuvo el abogado Caffarello.

Y agregó: "los peritos aseveraron que al no contarse con el sistema de archivos original de los videos, no es posible determinar su autenticidad ni su origen real, como tampoco el contexto en que fueron producidos, el método por el cual se obtuvieron ni la identidad de quien los generó".

La defensa también objetó la cadena de custodia sobre los videos, lo que fue advertido por los expertos en un tramo de su informe. Los abogados de Cirio explicaron cómo se debe tratar y resguardar la evidencia digital en una causa en base a normativas y protocolos judiciales. "Lejos se encuentran de haber respetado esas directrices y por lo tanto no merecen ni justifican, en u proceso que se precie de calidad en cuanto a la prueba de cargo, que forme parte del universo de evidencias de cargo, lo cual se deja así expresamente solicitado", concluyó.

El planteo forma parte de varios que distintas partes de la causa hicieron desde que se conoció el video y que están pendientes de resolución.

La causa se inició luego del viaje de lujo a Marbella que hizo Insaurralde en septiembre de 2023 con la modelo Sofía Clerici en el yate "Bandido" y por el que tuvo de irse del cargo de jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof .

El expediente tuvo recientemente otro peritaje. Es el informe sobre los bienes y movimientos de dinero de todos los imputados de la causa que hicieron contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que concluyó que hay inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde.

Ese trabajo es clave porque estaba pendiente para definir si se citaba a indagatoria a los acusados, tal como pidió la Fiscalía en octubre de 2024 por considerar que el ex funcionario no puede justificar su patrimonio. En los próximos días la causa cambiará de juez porque asumirá Juan Tomás Rodríguez Ponte como titular del juzgado federal de Lomas de Zamora que tiene el expediente.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín