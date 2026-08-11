“Vivís en una torre importante, ¿cómo hacés?”: el enojo de Facundo Moyano cuando le preguntaron por su estilo de vida

Días después de quedar envuelto en un altercado en la vía pública junto a su joven novia, Candela Arizaga , el sindicalista y exdiputado Facundo Moyano intentó cerrar este tema, pero abrió la puerta a otra polémica cuando le consultaron de qué vive y cómo hace para mantener un departamento en Avenida del Libertador al 5400 , en la zona de Barrancas de Belgrano.

Luego de haber sido captado por distintas cámaras de seguridad y de celulares corriendo por las calles de ese barrio porteño a su novia semi desnuda y con sus capacidades alteradas, Moyano se enojó al ser consultado sobre su estilo de vida.

“Tu vida ha sido el gremialismo y la vida pública como diputado y vivís en una torre importante, ¿cómo hacés para vivir...?” , fue la pregunta que le hizo el periodista Rodolfo Barili de Telefé Noticias y que generó la molestia de Moyano.

Visiblemente incómodo, contestó: “Lo pago con mi sueldo, ¿cuál es el problema?”. Ante esta escueta respuesta, el periodista le repreguntó cuáles eran sus ingresos, algo que el hijo de Hugo Moyano se negó a responder una y otra vez.

“Dejamos de hablar de lo que estábamos hablando. No tienen por qué enterarse dónde vivo”, planteó el exdiputado, quien cuestionó que el episodio con su novia fue noticia por ser hijo de Moyano y por su actividad pública.

Y agregó: “ Yo no quiero decir dónde vivo hasta por una cuestión de seguridad. Por qué te tengo que decir cuánto pago de alquiler. Por qué te tengo que decir si (el departamento) es prestado o si me lo dan”.

A pesar de la reiterada negativa a dar algún tipo de precisión sobre sus ingresos, el conductor insistió con la consulta: “Fuiste diputado, vivís del gremialismo, ¿pero vivís del gremialismo o tenés un sueldo de otro lado? Te lo pregunto bien”.

“Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. Yo no estoy atado a la ley de ética pública, que no podés hacer negocios contradictorios a tu actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo, mi nada. No tengo declaración jurada pública , no tengo obligación de responder esto, no tengo obligación de responder sobre mi vida privada”, finalizó.

En otro tramo de la entrevista, Moyano explicó por qué no autorizó a que le practiquen análisis toxicológicos tras haber sido demorado por el incidente.

"Me lo sugirieron los abogados", comentó el ex secretario general del gremio de peajes e hijo de Hugo Moyano. Según su análisis, realizado en el marco de una entrevista concedida a Telefé Noticias, "no estaba a sujeción de que sea un delito el consumo".

Por otra parte, en línea con lo que declaró ante la fiscalía su novia, Moyano dijo que Candela tuvo "un brote psicótico fuertísimo", pero destacó que tener un episodio de ese tipo "no necesariamente tiene que ser un problema de adicción".En el mismo sentido, ratificó que su novia llevó la droga al departamento del barrio de Belgrano y que ella la consumió.

A su vez, dijo que la joven tuvo un "paro cardíaco" que lo llevó a que le hiciera - según aseguró- prácticas de reanimación cardiopulmonar y se comunicó con el portero del edificio para que llame al 911.

"Sé hacer RCP pero no se lo había hecho a nadie, la primera persona fue Candela. Le hice RCP y después me conecté con el portero porque no pude llamar al 911", relató y aseguró que le pidió a Dios "que la salve". "Mas allá de las estupideces, quería que Candela viva. Tuvo un episodio delicado y ojalá pudiera decir por qué corrió, por qué me mordió", agregó.

Fuente: Clarín