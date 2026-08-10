Pablo Moyano cargó contra Marcos Galperín y advirtió que cuando vuelva el peronismo, los empresarios “la van a pagar”

El dirigente sindical de Camioneros, Pablo Moyano , apuntó este lunes contra los empresarios que "provocan" y "se jactan cada vez que toman una medida despidiendo trabajadores", y les lanzó una advertencia: "Cuando vuelva el peronismo, la van a pagar".

En una entrevista radial, Moyano calificó este lunes a Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre , como "el más millonario y más garca" del empresariado argentino y afirmó que "los empresarios están agrandados" gracias a las medidas del Gobierno nacional.

"Hacés una asamblea y hay un patrullero en la esquina o te llenan de escribanos. Esto posibilitaron los traidores de los gobernadores que llegan con los votos de los laburantes, pero aprobaron la reforma laboral", señaló.

Y aseguró que "cuando vuelva el peronismo, todos estos que están provocando siempre a los trabajadores la van a pagar".

En ese sentido, cuestionó también al peronismo y advirtió que si no se resuelve la interna, volverá a ganar el oficialismo las elecciones del año que viene.

"¿Dónde está el peronismo? Seguimos discutiendo si Máximo, Cristina, Massa o Kicillof, cuando la gente se caga de hambre, a los viejos los cagan a palos, no hay plata para universidades, la salud pública", lamentó Pablo Moyano en Futurock.

Y marcó que el peronismo sigue encerrado "en una interna que no le sirve a la gente". "¿Qué le ofrecemos al laburante?", cuestionó.

En ese marco, pidió "un gran debate con todas las partes" del peronismo. " Porque sino es siempre lo mismo: estamos en la calle, nos cagan a palos, vamos detenidos y los tipos de afuera, tres meses antes de la elección te vienen a buscar", planteó.

El dirigente sindical criticó también al Gobierno nacional por el estado de las rutas y aseguró que "se afanan la guita" que es recaudada del impuesto a los combustibles y debería ser destinada a esos arreglos.

Finalmente, Moyano fue consultado respecto del hecho que protagonizó su hermano Facundo la semana pasada, cuando su novia Candela Arizaga fue vista corriendo en la madrugada por Avenida Libertador, pero el líder de Camioneros decidió cortar la comunicación.

Aunque en esta vez no quiso responder sobre el episodio que protagonizó su hermano, días atrás había hablado sobre el tema y decidió apelar a una ironía para intentar salir del paso.

"Estamos defendiendo la tierra, los puestos de trabajo, que lo defina la Justicia", comenzó su respuesta, incómodo, Pablo Moyano cuando le preguntaron por Facundo. De todas maneras, mientras marchaba, le siguieron consultando por el episodio tras el que su hermano estuvo algunas horas demorado.

Algo más relajado, el líder camionero respondió con una ironía cuando le preguntaron si había hablado con su hermano. "Encima el pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu (su hermano) hace rato que no hablo", contestó sin detener la marcha.

Fuente: Clarín