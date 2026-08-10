Murió el ex presidente de la DAIA Julio Schlosser

Este domingo, falleció Julio Schlosser, quien presidió la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) entre 2012 y 2015 . El dirigente comunitario fue un protagonista de la vida institucional judía argentina.

Schlosser falleció en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo una participación activa en la causa del atentado a la sede de la AMIA de julio de 1994 y manejó la relación de la comunidad con los distintos gobiernos desde entonces. Su sello fue la defensa de la comunidad y la lucha contra el antisemitismo.

Fue un duro crítico del Memorándum de Entendimiento con Irán -impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner y por el entonces canciller Héctor Timerman- y durante su gestión al frente de la DAIA lo encontró activo respecto de la investigación del atentado contra la AMIA y sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, asesinado en en enero de 2015. Schlosser fue intransigente en su reclamo para que se esclarecieran las circunstancias de la muerte del fiscal.

También durante su gestión mantuvo una posición firme frente al antisemitismo y la discriminación. Aquellos años como presidente quedó reflejada su actividad en encuentros con representantes políticos, diplomáticos, organizaciones sociales y dirigentes de distintos ámbitos.

Según la agencia VIS A VIS, Schlosser tuvo además una trayectoria previa en la vida institucional comunitaria. Fue presidente de Bnei Tikvá y secretario general de AMIA durante la gestión de Guilermo Borger quien dio un sentido mensaje: "Julio me acompañó durante toda mi gestión, compartimos vivencias y viajes, un gran amigo, un mench, lo voy a extrañar mucho, que Susy y su querida familia tengan consuelo con todas sus obras de bien", indicó Borger.

Fuente: Clarín