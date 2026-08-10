Nueva encuesta: la consultora que mejor anticipó el fenómeno Milei advierte por cinco caídas clave

La consultora brasileña Atlas Intel viene ganando prestigio a nivel regional por varios aciertos en pronósticos electorales. Y en Argentina, fue la firma que mejor anticipó el fenómeno libertario , entre fines de 2022 y principios de 2023. Ahora presentó su última encuesta en nuestro país, donde advierte sobre cinco caídas clave para el Gobierno.

Como vienen haciendo ya desde hace varios meses, en tándem con la agencia Bloomberg , Atlas Intel presentó en estos días nuevos sondeos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela . Aquí, incluyó un relevamiento de 1.120 casos , entrevistados entre el 30 de julio y el 3 de agosto, con +/- 3% de margen de error.

En consonancia con otros estudios que fue adelantando Clarín , este también muestra una baja en ciertos parámetros del oficialismo, que tuvo su mayor caída entre enero y abril , y luego entró en una suerte de serrucho, con subas y bajas temporales.

Este escenario crítico le pegó a Milei en lo electoral , pero aún se mantiene competitivo . Básicamente por la ausencia de un referente opositor que canalice el enojo de la gente. ¿Por ahora?

Las dos primeras caídas en los números libertarios se ven en dos preguntas similares que hace la encuesta. Por una lado, pide la aprobación/desaprobación de Milei y por el otro, que se evalúe la gestión en general del Gobierno.

En ambos casos, el saldo es negativo y peor a la anterior encuesta de Atlas Intel y Bloomberg : el desempeño lo aprueba el 37,1% y desaprueba el 62,4% , con 0,5% de no sé; la evaluación de la gestión, en tanto, queda con 30,1% de excelente/Bueno , 15,1% de regular y 54,7% de malo/muy malo .

Aquí aparecen, quizá, los números que más preocupan en la Casa Rosada. La mirada sobre la situación actual y, sobre todo, las expectativas . Hace tiempo que Milei dejó de tener saldo a favor en esa variable que tanto les importa a los políticos.

Cuando la encuesta preguntó a los entrevistados cómo evalúan la situación económica en este momento, la relación fue 21% buena contra 70% mala (completó 9% normal). Y la mirada hacia el futuro repunta pero hasta ahí: "de acá a seis meses", las respuestas fueron 26% buena, 18% normal y 56% mala.

Y otro dato que refleja esta encuesta, como hace la Universidad Di Tella , es un Índice de Confianza del Consumidor . Combinas variables como la mirada de la situación actual y las expectativas, pero también evaluación de inflación y predisposición al consumo de bienes durable. Ese dato en agosto dio - 37 puntos para Atlas Intel y Bloomberg , el peor de todos los países evaluados.

El quinto parámetro que previsiblemente también cae es la imagen del Presidente. En agosto, combinó 39% de positiva con 59% de negativa y 2% de no sé. Le alcanzó para quedar segundo en un ranking de 16 dirigentes del oficialismo y la oposición. La tabla la lideró Patricia Bullrich, con + 44% / - 51% / 5% no sé.

Que Milei haya quedado segundo pese a la baja explica por qué en otros sondeos se sigue mostrando competitivo a nivel electoral . Continúa primando la idea del menos malo.

Sólo algunos datos: Alberto Fernández, el presidente que lo precedió, tiene 10% de imagen positiva y 84% de negativa. Horacio Rodríguez Larreta, rival macrista en el 2023, combina + 14% y - 66%. Y a Sergio Massa, a quien el libertario le ganó el balotaje, le va apenas mejor: + 19% y - 72%. En todos los casos, completan con cifras marginales de "no sé".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín