Organizaciones sociales y sindicatos marcharon a Plaza de Mayo y encabezaron un acto por San Cayetano: “La Patria no se vende”

Bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” , organizaciones sociales y sindicatos completaron esta tarde una nueva marcha por San Cayetano . A la tradicional marcha de los gremios de la economía popular de la UTEP se sumaron en su décimo aniversario la Confederación General del Trabajo (CGT ) y las dos CTA, además de agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero.

“La Patria no se vende” , fue una de las consignas al inicio del acto de las organizaciones sindicales en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Adolfo Pérez Esquivel fue el primero en tomar la palabra: “Hoy es una entrega a las grandes corporaciones”.

“Tenemos que trabajar a pesar de las diferencias para ver cómo reconstruimos el país. Hay que lograr la unidad del pueblo”, señaló. “Hay desocupación, represión, pero estamos de pie. Tenemos que decirles Nunca Más”, finalizó.

Luego, desde la UTEP pidieron convocar a un paro general, en un acto que fue muy breve y no contó con la presencia de los principales dirigentes de la CGT en el escenario.

La marcha comenzó temprano este viernes sobre la avenida Rivadavia a metros de la Iglesia de San Cayetano , en el barrio porteño de Liniers , donde miles de fieles trascurren el día para pedirle al patrono del pan y el trabajo. La peregrinación tuvo postas sanitarias durante el recorrido y a la altura del Congreso los movimientos sociales realizaron un “verdurazo”: se regalaron 1.000 kg de verduras de estación y 500 litros de leche.

Antes de iniciar la marcha hacia la Plaza de Mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , encabezó una misa y bendijo las herramientas de trabajo que cada año lleva la UTEP. Luego, en su homilía ante los fieles, el arzobispo hizo un duro discurso contra la dirigencia política: “El pueblo está cansado de dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades”.

También se hizo presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , quien vinculó la celebración religiosa con la situación económica y cuestionó al Gobierno nacional. “La idea es acompañar a un pueblo que está sufriendo, los salarios no alcanzan por las decisiones de Milei” , señaló.

El gobernador también se refirió al endeudamiento que atraviesa una parte de la sociedad con billeteras virtuales: “Es un lío lo armó Milei. Tiene que ver precisamente con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas, alquileres, alimentos, salud y cosas básicas ”.

Ante la consulta por los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso durante el debate de anoche en el Senado, por la Ley de Propiedad Privada, dijo: “Lamentable la represión policial” y afirmó que se trató de “un intento de desvirtuar la marcha y de convertirla en hechos de violencia”.

La peregrinación por San Cayetano de los movimientos sociales fue la décima desde la primera que se realizó en 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri. En aquella oportunidad la entonces conocida CTEP reunió a unas 80.000 personas que caminaron un domingo desde Liniers a Plaza de Mayo.

“Es una jornada masiva de fe, dignidad y resistencia que conmemora el proceso que, en 2016 , consolidó la representación del sector de los trabajadores excluidos y derivó en la sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27.345)”, indicaron desde la UTEP mediante un comunicado.

Fuente: TN