Cubrió el césped con cartón y creó un jardín increíble: la técnica que reduce el mantenimiento y ahorra agua

La tendencia del jardín verde y prolijo fue cambiando con los años. Cada vez más personas buscan reducir el césped tradicional por su mantenimiento constante. En este marco, un hombre cubrió su patio delantero con cartón y lo convirtió en un espacio con plantas autóctonas , flores para polinizadores y especies comestibles .

El hombre compartió el proceso en su canal de YouTube llamado Food Forest Florida , donde mostró cómo transformó el frente de su casa usando un producto tan simple.

El objetivo de este proyecto fue claro: lograr un jardín que necesite menos agua, requiera poco mantenimiento y fomente la biodiversidad . En vez de mantener un césped que demanda cortes y riego constante, el nuevo diseño combina caminos de piedra, plantas nativas y variedades comestibles que conviven como un pequeño ecosistema.

La clave estuvo en la primera etapa: cubrir todo el césped con varias capas de cartón humedecido . Encima, el autor sumó compost y una gruesa capa de mantillo orgánico, en una técnica conocida como sheet mulching o acolchado en láminas. Según la Universidad de Florida , este método permite crear nuevos canteros sin excavar ni usar herbicidas. El cartón bloquea la luz, debilita el pasto y las malezas, y al descomponerse, aporta materia orgánica que mejora el suelo y ayuda a conservar la humedad.

Con la base lista, el siguiente paso fue diseñar senderos de piedra e incorporar plantas propias de la ciudad , junto a flores que atraen abejas, mariposas y aves. También reservó espacio para árboles y especies comestibles, buscando imitar el entorno de los bosques de robles del estado. El objetivo era lograr un jardín que crezca con poca intervención y sirva de alimento tanto para la fauna local como para la familia.

Uno de los grandes atractivos de esta tendencia es el ahorro de recursos . Los jardines con especies adaptadas al clima local suelen necesitar mucho menos riego y menos tratamientos que el césped convencional, sobre todo en zonas cálidas y secas. Además, el acolchado en capas mejora la retención de agua, aumenta la actividad de microorganismos y lombrices, y reduce las malezas sin usar químicos .

El propio creador del proyecto recomienda no eliminar todo el césped de una sola vez . Se puede empezar por una pequeña zona, ver cómo evoluciona y ampliar el espacio gradualmente. Con el tiempo, el cartón se descompone y deja un suelo más fértil , ideal para nuevas plantas.

La sencillez y los resultados de la técnica sheet mulching explican por qué cada vez más personas la eligen para lograr jardines sostenibles, de bajo consumo de agua y con vida propia.

Fuente: TN