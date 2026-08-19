Murió Florencia Sugo, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo: tenía 23 años

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Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo, murió a los 23 años luego de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. La noticia fue confirmada este miércoles por la productora Sentimientos Producciones y por el manager del artista, Diego Sorondo, quienes acompañaron el anuncio con un mensaje dedicado a la joven y a su familia.





“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresaron en el comunicado difundido desde Rivera. En el mismo mensaje agregaron: “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”.





La muerte de Florencia se produjo después de un largo proceso marcado por tratamientos, incertidumbre y una enorme lucha familiar. La joven había sido diagnosticada en 2025 y durante los meses posteriores compartió parte de su experiencia, dejando mensajes en los que hablaba de la importancia de la fe, la esperanza y de vivir el presente.





Uno de sus testimonios más recordados fue publicado en marzo de este año, cuando se cumplió un año desde aquel diagnóstico que cambió su vida. “Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite”, escribió Florencia, al recordar aquel momento.





En aquella publicación también contó cómo había atravesado ese período: “Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece”.





Lejos de quedarse solamente en el dolor, Florencia convirtió aquella experiencia en un mensaje para quienes la acompañaban. “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”, escribió, mientras reflexionaba sobre lo frágil que puede resultar la vida.





“Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”, había pedido la joven en aquella publicación.





Su mensaje también estuvo atravesado por el agradecimiento hacia quienes permanecieron cerca durante la enfermedad. “Gracias a cada una de las personas que han estado desde el día uno, a cada uno de los que me escriben mandándome su amor, su apoyo y sus oraciones”, expresó.





Florencia había elegido además una frase para afrontar cada jornada: “un día a la vez”. Esa consigna terminó representando la manera en que decidió atravesar una enfermedad que durante más de un año puso a prueba a toda su familia.





Lucas Sugo, sus otros dos hijos —Lucas Agustín e Isabella—, familiares y amigos fueron parte del acompañamiento que recibió durante todo el proceso. El cantante habló públicamente en distintas oportunidades sobre la fortaleza de su hija y sobre la necesidad de sostenerla en cada etapa del tratamiento.





En julio, el artista había contado desde el aeropuerto de Boston que Florencia había ingresado a un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos. En aquella oportunidad, destacó especialmente la actitud con la que su hija afrontaba la situación: “Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”.





La situación de Florencia también había llevado a Lucas Sugo a modificar parte de su actividad profesional. El cantante había viajado para acompañarla durante el tratamiento y, en distintas entrevistas, explicó el impacto que la enfermedad de su hija había tenido en toda la familia.





En una entrevista publicada en marzo, Lucas había contado que Florencia debía permanecer durante un período prolongado en Estados Unidos y agradeció las muestras de afecto recibidas desde que la situación se hizo pública.





El cantante también recordó un momento particularmente difícil ocurrido durante un recital en Melo, cuando decidió pedirle al público que rezara por su hija. Tiempo después explicó que aquella solicitud había nacido de la desesperación de un padre que necesitaba sentirse acompañado.





“Cuando le pedí a la gente que rezara era el pedido de un padre cristiano que necesitaba que la gente me acompañara en la oración”, había explicado Lucas. Y agregó: “Fue un momento desesperado y mi intención no era que se viralizara”.





A comienzos de agosto, el cantante volvió a hablar de Florencia y dejó una de las frases más fuertes sobre el vínculo entre ambos. Al referirse a la manera en que su hija enfrentaba la enfermedad, expresó: “Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija”.





En aquella misma conversación, destacó su fortaleza y su entereza: “Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”.





Pero Lucas también había reconocido que el cuadro de salud de Florencia había avanzado. “Se sigue dando pelea. El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia”, había señalado.





La joven, que había cumplido 23 años rodeada de familiares y seres queridos, atravesó así los últimos meses acompañada por su familia y por numerosas personas que siguieron de cerca su historia.





El fallecimiento de Florencia provocó una profunda conmoción en el entorno del artista y también repercutió inmediatamente en su agenda profesional. Lucas Sugo decidió suspender y reprogramar presentaciones previstas en Argentina para permanecer junto a sus seres queridos.





El anuncio de la suspensión había sido realizado el 18 de agosto, cuando desde la producción informaron que el cantante y su banda no podrían realizar los shows previstos para el próximo fin de semana.





“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días”, explicaron desde Sentimientos Producciones al comunicar la reprogramación de las presentaciones previstas en Las Breñas y Charata, Chaco, y Las Toscas, Santa Fe.





Desde la productora agradecieron también la comprensión del público y de los productores locales frente a una situación que obligó al artista a poner en pausa sus compromisos profesionales.





Ahora, tras confirmarse la muerte de Florencia, el mundo de la música acompaña a Lucas Sugo y a toda su familia en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.





Florencia dejó en sus propias palabras una enseñanza que atravesó todo su último año: “Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”. Su historia, marcada por la lucha, la fe y el acompañamiento de sus seres queridos, queda ligada para siempre a ese mensaje y a su manera de enfrentar cada día.