Perdió a su mamá y sus dos hermanas en un choque: “Acá vamos a seguir con el papi por ustedes”

El choque registrado el domingo a la noche en la ruta provincial 60 , en Maipú, Mendoza , sigue sumando víctimas: en las últimas horas falleció Ariadna Tillar, de 54 años , mamá de las dos chicas de 20 y 19 años que habían muerto en el hospital Central.

Las tres iban en un Volkswagen T-Cross que impactó a un Peugeot 504 conducido por un árbitro de fútbol amateur que también perdió la vida.

De esta manera, son cuatro los fallecidos y quedan internados dos heridos: el hermano de Tillar, que manejaba el vehículo, y su esposa, ambos con lesiones graves.

Ariadna Tillar, que era diseñadora gráfica, murió a las 20 del martes en el hospital Perrupato. El lunes, en el hospital Central, habían fallecido sus hijas Rosario (19) y Juana (20) Masó Tillar .

El hermano de Ariadna, Martín Omar Tillar (52) , sufrió politraumatismos y quedó internado en el hospital Lagomaggiore, en estado delicado, mientras que la pareja, Florencia Bettalemmi (42) , permanecía en terapia intensiva del hospital del Carmen, en Godoy Cruz, debido a un traumatismo craneal grave con pérdida de conocimiento.

Andrés Masó (53), papá de las chicas y esposo de Tillar, realizó un conmovedor posteo en las redes sociales antes de conocerse la muerte de su mujer.

“ Mis dos ángeles, Rosario y Juana. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos. Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente. Papá ”, escribió el hombre, que tiene otro hijo, Tomás, de 23 años, con el que maneja una empresa de limpieza de edificios.

"Rochi", que murió a las 17.44 del lunes, estudiaba Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza. Juana (falleció a las 20 del lunes) era estudiante de ingeniería industrial.

Este miércoles, Tomás, hermano de las chicas e hijo de Ariadna, las despidió con un posteo en Instagram.

" No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres. Las que me esperaban cuando venía de trabajar, las que se enojaban si venía tarde, las que me llamaban a cualquier hora para saber de mí, por las que hubiera dado mi vida ", escribió.

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El joven agregó: "​ Por favor, lo único que pido es que descansen y sigan juntas como lo hacían cuando estaban acá, y cuídenme como lo hacían. Sé que no voy a ser el mismo después de todo esto , pero no dejen que nos caigamos y dennos fuerza a toda la familia" .

" ​Las voy a amar toda mi vida. Gracias por ser las personas que fueron; la gente las ama y yo no saben lo que las amo. No hay texto para explicar el dolor que tengo y con el que voy a vivir el resto de mi vida. Acá vamos a seguir con el papi por ustedes . ¡Gracias por todo mis vidas! ", cerró y remarcó que " no se merecían esto" .

De acuerdo a fuentes policiales, eran pasadas las 20.30 del domingo cuando se produjo el choque a un kilómetro al oeste de Variante de Palmira, en la ruta provincial 60.

El T-Cross impactó contra el Peugeot 504 cuando al parecer realizaba una maniobra de sobrepaso y el otro vehículo ingresaba a la ruta desde un callejón y giraba hacia el este.

El conductor del 504, Oscar Aníbal Fernández (48) , murió en el hospital Central. Era un árbitro de fútbol amateur, de Tres Porteñas, en el departamento San Martín, conocido como "Chacha".

Dentro de su auto encontraron una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22.

La familia del T-Cross volvía de visitar parientes en el municipio de San Martín, a 45 kilómetros de la capital. Eran de Carrodilla, en el norte del departamento Luján de Cuyo, que limita con Godoy Cruz.

Fuente: Clarín