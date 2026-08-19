Mató durante años sin levantar sospechas: Confesó 39 asesinatos y fue condenado a 600 años

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El juez Jesseir Coelho de Alcântara, de la 1ª Vara Criminal de Goiânia, anunció la fecha del primer juicio popular de Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 27 años, acusado de 35 homicidios cometidos en Goiânia y Aparecida de Goiânia.

El juicio será el 16 de febrero, a las 8.30, y el acusado será juzgado por el asesinato de Ana Karla Lemes da Silva, de 15 años, ocurrido en el sector Jardim Planalto, en Goiânia.

Según explicó el magistrado, este fue el primer proceso que llegó al Tribunal de Justicia del Estado de Goiás (TJ-GO). El juicio se realizará en el Foro del sector Oeste. Para el procedimiento serán seleccionadas 25 personas, de las cuales siete serán sorteadas para integrar el jurado.

El juez también informó que un examen de balística confirmó que el proyectil que alcanzó a Ana Karla salió del revólver encontrado en poder del vigilante. Además, la motocicleta utilizada el día del crimen había sido identificada.

Cada homicidio será juzgado por separado

Alcântara explicó que cada uno de los casos deberá ser llevado a juicio de manera individual y no podrán ser agrupados.

"Todos los casos deben ser juzgados separadamente, no pueden ser en bloques, ya que la ley no permite", afirmó el magistrado.

En todos los procesos, Tiago está acusado de homicidio doblemente calificado, con las circunstancias agravantes de motivo torpe y utilización de un recurso que habría impedido la defensa de las víctimas.

En total, el vigilante responde por 35 homicidios. Otro caso en el que había sido acusado fue archivado. En todos los procesos restantes, los jueces responsables determinaron que debía ser llevado a juicio popular, aunque la defensa presentó recursos contra las decisiones.

Además, ya estaba confirmado que en otros 16 casos Tiago respondería ante un jurado popular, mientras que los demás procesos continuaban en trámite ante la Justicia.

"Si él es juzgado y condenado en todos los casos, puede recibir más de 300 años [de prisión]. Sin embargo, conforme a la ley, debe cumplir como máximo 30 años preso. Como las penas interfieren en el régimen de progresión, puede pasar ese tiempo en régimen cerrado", explicó el juez.

El magistrado agregó que, según su conocimiento, en el estado de Goiás no había existido otra persona acusada de haber cometido una cantidad tan elevada de homicidios como Tiago.

Los crímenes investigados

Mientras los procesos avanzaban en la Justicia, Tiago Henrique permanecía detenido en el Núcleo de Custodia del Complejo Penitenciario de Aparecida de Goiânia, en la Región Metropolitana de Goiânia.

El acusado ya había sido condenado a 12 años de prisión por dos robos a mano armada cometidos contra una misma casa de lotería de Goiânia, con menos de un mes de diferencia.

El primer robo ocurrió el 6 de septiembre de 2014. Según la investigación, Tiago llegó al lugar en una motocicleta negra, con casco, ingresó armado al establecimiento, amenazó a tres mujeres que se encontraban allí y robó 3.900 reales antes de retirarse.

El 1 de octubre, regresó a la misma casa de lotería y actuó de manera similar: estacionó la motocicleta, ingresó con casco y armado y robó 8.000 reales. Nadie resultó herido en ninguno de los dos hechos.

Entre los homicidios por los que fue enviado a juicio se encuentran los siguientes:

Ana Lídia Gomes , de 14 años, fue asesinada el 2 de agosto de 2014 en Cidade Jardim. Se encontraba en una parada de colectivo cuando recibió un disparo en el pecho.

, de 14 años, fue asesinada el 2 de agosto de 2014 en Cidade Jardim. Se encontraba en una parada de colectivo cuando recibió un disparo en el pecho. Juliana Neubia Dias , de 22 años, fue asesinada el 26 de julio de 2014. Estaba dentro del automóvil de su novio cuando se detuvieron en un semáforo del sector Oeste. Un motociclista se acercó y le disparó.

, de 22 años, fue asesinada el 26 de julio de 2014. Estaba dentro del automóvil de su novio cuando se detuvieron en un semáforo del sector Oeste. Un motociclista se acercó y le disparó. Bárbara Luíza Ribeiro Costa , de 14 años, fue asesinada el 18 de enero de 2014 en Lorena Park. Estaba sentada en un banco de una plaza esperando a su abuela.

, de 14 años, fue asesinada el 18 de enero de 2014 en Lorena Park. Estaba sentada en un banco de una plaza esperando a su abuela. Carla Barbosa de Araújo , de 15 años, caminaba por una calle del sector Sudoeste junto a su hermana cuando un hombre en moto les dio la voz de asalto. Como la adolescente no tenía el teléfono celular, el motociclista le disparó en el pecho.

, de 15 años, caminaba por una calle del sector Sudoeste junto a su hermana cuando un hombre en moto les dio la voz de asalto. Como la adolescente no tenía el teléfono celular, el motociclista le disparó en el pecho. Ana Karla Lemes da Silva , de 15 años, fue asesinada el 15 de diciembre de 2013 en Jardim Planalto. Recibió un disparo en el pecho. Este será el primer caso llevado a juicio.

, de 15 años, fue asesinada el 15 de diciembre de 2013 en Jardim Planalto. Recibió un disparo en el pecho. Este será el primer caso llevado a juicio. Isadora Aparecida Cândida , de 15 años, fue asesinada el 1 de junio de 2013 en el sector São José. Se encontraba junto a su novio cuando fueron abordados por un motociclista que anunció un asalto. El celular de la adolescente cayó al suelo y el atacante le disparó por la espalda.

, de 15 años, fue asesinada el 1 de junio de 2013 en el sector São José. Se encontraba junto a su novio cuando fueron abordados por un motociclista que anunció un asalto. El celular de la adolescente cayó al suelo y el atacante le disparó por la espalda. Taynara Rodrigues da Cruz , de 13 años, estaba junto a una amiga en una plaza frente a su escuela el 15 de junio de 2014 cuando un hombre llegó en motocicleta y le disparó.

, de 13 años, estaba junto a una amiga en una plaza frente a su escuela el 15 de junio de 2014 cuando un hombre llegó en motocicleta y le disparó. Ana Rita de Lima , de 17 años, murió el 13 de diciembre de 2013 en Vila Santa Tereza mientras caminaba sola por la calle. Un motociclista se acercó, anunció un asalto y le disparó antes de que pudiera entregar cualquier objeto.

, de 17 años, murió el 13 de diciembre de 2013 en Vila Santa Tereza mientras caminaba sola por la calle. Un motociclista se acercó, anunció un asalto y le disparó antes de que pudiera entregar cualquier objeto. Beatriz Cristina Oliveira Moura , de 23 años, fue asesinada el 19 de enero de 2014 en Nova Suíça cuando salió de su casa para comprar pan.

, de 23 años, fue asesinada el 19 de enero de 2014 en Nova Suíça cuando salió de su casa para comprar pan. Adailton dos Santos Farias , de 23 años, murió el 31 de julio de 2014 en el sector Rodoviário mientras caminaba por la calle. Un motociclista anunció un asalto, le ordenó que se tirara al suelo y luego le disparó.

, de 23 años, murió el 31 de julio de 2014 en el sector Rodoviário mientras caminaba por la calle. Un motociclista anunció un asalto, le ordenó que se tirara al suelo y luego le disparó. Mauro Ferreira Nunes , fotógrafo de 51 años, fue asesinado el 28 de febrero de 2014 dentro de una tienda de fotografía en Vila Canaã.

, fotógrafo de 51 años, fue asesinado el 28 de febrero de 2014 dentro de una tienda de fotografía en Vila Canaã. Janaína Nicácio de Souza fue asesinada el 8 de mayo de 2014 mientras estaba sentada en una mesa en la vereda de un bar. Un motociclista se detuvo, bajó del vehículo y le disparó.

fue asesinada el 8 de mayo de 2014 mientras estaba sentada en una mesa en la vereda de un bar. Un motociclista se detuvo, bajó del vehículo y le disparó. Lilian Sissi Mesquita e Silva , de 28 años, fue asesinada el 3 de febrero de 2014 cuando había salido para buscar a sus hijos en la escuela, en Cidade Jardim.

, de 28 años, fue asesinada el 3 de febrero de 2014 cuando había salido para buscar a sus hijos en la escuela, en Cidade Jardim. Wanessa Oliveira Felipe , de 22 años, fue asesinada el 23 de abril de 2014 dentro de una farmacia del barrio Goiá.

, de 22 años, fue asesinada el 23 de abril de 2014 dentro de una farmacia del barrio Goiá. Thamara da Conceição Silva , de 17 años y embarazada, fue asesinada el 15 de junio de 2014 en una plaza del sector Central mientras estaba junto a su novio.

, de 17 años y embarazada, fue asesinada el 15 de junio de 2014 en una plaza del sector Central mientras estaba junto a su novio. Arlete dos Anjos Carvalho , de 16 años, recibió un disparo en el pecho el 28 de enero de 2014 cuando regresaba caminando de la casa de una amiga.

, de 16 años, recibió un disparo en el pecho el 28 de enero de 2014 cuando regresaba caminando de la casa de una amiga. Pedro Henrique de Paula Souza , de 19 años, fue asesinado el 20 de junio de 2014 mientras estaba sentado en la mesa de un restaurante del sector Sol Nascente.

, de 19 años, fue asesinado el 20 de junio de 2014 mientras estaba sentado en la mesa de un restaurante del sector Sol Nascente. Bruna Gleycielle de Sousa Gonçalves , de 26 años, murió el 8 de mayo de 2014 en la avenida T-9 mientras esperaba el colectivo junto a un compañero de trabajo. Recibió un disparo en el pecho.

, de 26 años, murió el 8 de mayo de 2014 en la avenida T-9 mientras esperaba el colectivo junto a un compañero de trabajo. Recibió un disparo en el pecho. Rosirene Gualberto da Silva , de 29 años, fue asesinada el 19 de julio de 2014. Acababa de estacionar el automóvil junto a su hermana cuando un motociclista se acercó, anunció un asalto y le disparó antes de que pudiera entregar sus pertenencias.

, de 29 años, fue asesinada el 19 de julio de 2014. Acababa de estacionar el automóvil junto a su hermana cuando un motociclista se acercó, anunció un asalto y le disparó antes de que pudiera entregar sus pertenencias. Valdivino Luiz Ribeiro , de 56 años y en situación de calle, fue asesinado el 11 de octubre de 2012 mientras dormía debajo de la marquesina de una casa de comidas.

, de 56 años y en situación de calle, fue asesinado el 11 de octubre de 2012 mientras dormía debajo de la marquesina de una casa de comidas. Aleandro Santos Miranda fue asesinado a puñaladas el 20 de noviembre de 2011, en la garita de la empresa para la que trabajaba como seguridad en la zona industrial Pedro Abrão.

fue asesinado a puñaladas el 20 de noviembre de 2011, en la garita de la empresa para la que trabajaba como seguridad en la zona industrial Pedro Abrão. Wesley Alves Guimarães fue asesinado el 3 de febrero de 2013 mientras dormía debajo de la marquesina de una tienda en Jardim América. Recibió un disparo en la cabeza.

fue asesinado el 3 de febrero de 2013 mientras dormía debajo de la marquesina de una tienda en Jardim América. Recibió un disparo en la cabeza. Thiago Fernandes de Carvalho Machado fue asesinado el 11 de diciembre de 2012 mientras dormía debajo de la marquesina de un edificio comercial en el Centro. Recibió dos disparos en la cabeza.

fue asesinado el 11 de diciembre de 2012 mientras dormía debajo de la marquesina de un edificio comercial en el Centro. Recibió dos disparos en la cabeza. Ana Maria Vitor Duarte fue asesinada el 14 de marzo de 2014 en una casa de comidas del sector Bela Vista. Un hombre descendió de una motocicleta, anunció un asalto y le disparó en el pecho.

fue asesinada el 14 de marzo de 2014 en una casa de comidas del sector Bela Vista. Un hombre descendió de una motocicleta, anunció un asalto y le disparó en el pecho. Paulo Sérgio Xavier de Bastos , en situación de calle, fue asesinado el 5 de noviembre de 2012 en una parada de colectivo de la Praça Cívica.

, en situación de calle, fue asesinado el 5 de noviembre de 2012 en una parada de colectivo de la Praça Cívica. Edimila Ferreira Borges fue asesinada el 19 de agosto de 2013 en una plaza del Parque João Braz. Estaba sentada junto a su prima cuando un motociclista se acercó y le disparó en la cabeza.

fue asesinada el 19 de agosto de 2013 en una plaza del Parque João Braz. Estaba sentada junto a su prima cuando un motociclista se acercó y le disparó en la cabeza. Michel Luiz Ferreira da Silva , en situación de calle, fue asesinado el 12 de diciembre de 2012 mientras estaba acostado en una vereda del sector Campinas. Un motociclista se acercó y le disparó en la cabeza.

, en situación de calle, fue asesinado el 12 de diciembre de 2012 mientras estaba acostado en una vereda del sector Campinas. Un motociclista se acercó y le disparó en la cabeza. Denílson Ferreira de Freitas fue asesinado el 28 de febrero de 2014 dentro de un bar y restaurante del sector Central. La víctima fue abordada durante un supuesto robo y recibió disparos cuando se dio vuelta para buscar dinero.

fue asesinado el 28 de febrero de 2014 dentro de un bar y restaurante del sector Central. La víctima fue abordada durante un supuesto robo y recibió disparos cuando se dio vuelta para buscar dinero. Tais Pereira de Almeida , quien trabajaba como prostituta, fue asesinada el 10 de marzo de 2014 en Vila Nossa Senhora de Lourdes, en Aparecida de Goiânia. Un hombre llegó en motocicleta, caminó hacia ella y le disparó en la cabeza.

, quien trabajaba como prostituta, fue asesinada el 10 de marzo de 2014 en Vila Nossa Senhora de Lourdes, en Aparecida de Goiânia. Un hombre llegó en motocicleta, caminó hacia ella y le disparó en la cabeza. Mateus Henrique de Morais y Karina dos Santos Farias fueron asesinados el 27 de julio de 2014 dentro de una casa de comidas del sector Leste Universitário. Según la acusación, Tiago llegó armado y les disparó por la espalda.

Dos casos fueron archivados

Entre los procesos investigados hubo dos casos que finalmente fueron archivados.

El primero correspondía a João Carlos de Oliveira, asesinado a golpes de piedra el 28 de septiembre de 2012 cerca de la Terminal de Ómnibus de Goiânia. El Ministerio Público solicitó el archivo por falta de elementos suficientes para iniciar una acción penal, pedido que fue aceptado por el juez.

El segundo correspondía a Daiane Ferreira de Morais, asesinada el 25 de julio de 2014 dentro de una casa de comidas del barrio Jardim América. En este caso, la investigación concluyó que no existían elementos que vincularan el homicidio con Tiago Henrique Gomes da Rocha.