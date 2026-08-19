Karina Milei se pone al frente de las recorridas por la Ciudad y visitó una fábrica de muebles en Lugano

Mientras se tejen las alianzas a nivel nacional, pero sin definiciones en el plano porteño, Karina Milei continúa con su campaña proselitista y este martes visitó una fábrica de muebles en Villa Lugano . La secretaria General de la Presidencia fue acompañada por la legisladora Pilar Ramírez , referente de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires y una de las voces críticas de la gestión porteña de Jorge Macri.

La actividad forma parte de una estrategia que habilitó la hermana del Presidente y que apunta a que ministros nacionales y funcionarios salgan a las calles del distrito más importante que todavía administra el PRO . El primer fue Luis Caputo, que el martes participó de la inauguración del local 104 de la Heladería Lucciano´s , en Palermo. Karina fue más allá este miércoles y se puso ella misma al frente de una recorrida.

La recorrida por el sur porteño tuvo como epicentro la fábrica de muebles Fontenla, donde hablaron con los dueños del lugar sobre "la generación de empleo y los desafíos que enfrentan las empresas para invertir y crecer", según se informó oficialmente.

La empresa en cuestión, fundada en 1948, "integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura".

Como contó Clarin , Ramírez estaba preparando varias propuestas a fin de marcarle la agenda al macrismo . Y la visita a la empresa familiar sirvió de excusa para exponer los ejes de su proyecto de Ley de Libertad Comercial , que propone "habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, una ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura".

“Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido , no qué nuevo papel puede pedirle”, afirmó Ramírez.

Fuente: Clarín