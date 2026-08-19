Estaba borracha e inconsciente cuando habría sido abusada por su cuñado: Su novio creyó que lo engañaba y la mató

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Una estudiante de 19 años que había sufrido graves quemaduras luego de ser atacada por su novio murió en un hospital de São Paulo. El hecho ocurrió el domingo en, en la Región Metropolitana de la capital paulista.

La víctima, Isabela Miranda de Oliveira, tenía el 80% del cuerpo quemado. Estudiaba Administración y mantenía una relación con William Felipe Alves, de 21 años, desde hacía aproximadamente un año.

La pareja había pasado el domingo de carnaval en una quinta de Franco da Rocha junto a un grupo de amigos. Según los testigos, al finalizar el día comenzaron un juego en el que quien perdía debía tomar una dosis de alcohol. Los jóvenes terminaron bebiendo y, de acuerdo con los relatos, Isabela se emborrachó y comenzó a sentirse mal.

Una amiga la llevó hasta una habitación para que descansara. Según los testimonios, William ingresó al lugar y encontró a Isabela en la cama junto a su cuñado. El joven habría reaccionado violentamente, se produjo una pelea y William habría golpeado a su novia y prendido fuego al colchón.

Los amigos intentaron auxiliar a Isabela, pero las llamas le provocaron quemaduras en prácticamente todo el cuerpo. William fue detenido en flagrancia.

El cuñado de Isabela figura en el boletín policial como víctima. Sin embargo, testigos declararon que la joven habría sido víctima de abuso sexual por parte de él. La Policía investigaba esta versión y el caso era tratado inicialmente como un intento de feminicidio.

La muerte de Isabela se produjo como consecuencia de las graves heridas sufridas en el ataque.

Según una investigación del Foro Brasileño de Seguridad Pública, realizada junto con el Instituto Datafolha, el 27,4% de las mujeres brasileñas mayores de 16 años declaró haber sufrido algún tipo de violencia durante 2018, desde ofensas y amenazas hasta agresiones físicas. El relevamiento también indicó que las mujeres jóvenes constituían la mayoría de las víctimas.