Milei retoma la actividad pública y dará este lunes un discurso en el homenaje al general San Martín

Nueve días después de regresar de Colombia, y sin actividades públicas difundidas desde entonces, el presidente Javier Milei encabezará este lunes los homenajes al general José de San Martín. La cita, prevista para las 15 en el monumento al padre de la patria, en el barrio de Retiro, tendrá un condimento adicional: el Presidente dará, según fuentes oficiales, un discurso que inicialmente iba a ser transmitido por cadena nacional, pero que luego se canceló.

Milei encabezará el acto, que comenzará a las 14.45 . La última actividad oficial del Presidente fue su asistencia, el 7 de este mes, a la jura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Un día después, el Presidente y su comitiva regresaron a Buenos Aires.

En mayo pasado, Milei había celebrado el triunfo electoral de De la Espriella, quien derrotó a Iván Cepeda , el candidato de Gustavo Petro . Lo mismo hizo poco después con la victoria de Keiko Fujimori , en Perú, a cuya asunción también asistió a fines del mes pasado. En la previa a este encuentro con el mandatario colombiano, Milei también mantuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar , quien llegó a Cali en representación de su primer ministro Benjamín Netanyahu .

A su regreso, según informaron fuentes oficiales, Milei tuvo distintas reuniones desde la quinta presidencial de Olivos , combinadas con actividad en las redes sociales, una cuenta en X que maneja el propio mandatario. En su ausencia de la Casa Rosada, fue Karina Milei la que encabezó la reunión de mesa política, el martes. Un día después, Milei festejó desde su misma cuenta la apertura de un local bonaerense de La Libertad Avanza en el barrio de San Telmo, donde habló su hermana y titular de LLA a nivel nacional. En tanto que el jueves fue el turno del jefe de gabinete Diego Santilli , quien junto al subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibieron a los enviados de Mauricio Macri , Fernando de Andreis y Cristian Ritondo .

Durante el fin de semana, Milei utilizó las redes sociales para volver a atacar a la prensa. “Atendiendo a operadores”, comentó el Presidente, al retuitear una respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo , al editorialista de Clarín, Eduardo Van der Kooy . También elogió con un “Toto´s masterclass" un posteo que ubicaba al país con un superávit fiscal del 0,5 por ciento, por encima de Dinamarca. Y también apuntó, en la red social Instagram, contra el ex diputado nacional Facundo Moyano , involucrado en un escándalo junto a su novia Candela Arizaga .

“Al final, Moyanito terminó siendo experto en paros como el padre” , dice la frase que Milei compartió en su perfil de Instagram y que había sido publicada originalmente por la cuenta Coherencia por favor.

Será el inicio de una semana con actividades para el Presidente. El jueves a mediodía, Milei participará con otro discurso en la conferencia titulada “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizado por el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Allí también disertarán otros miembros del Gobierno, como el canciller Pablo Quirno , el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger , y el propio Caputo, además de distintos gobernadores y los organizadores, Susan Segal por el Consejo de las Américas, y Natalio Grinman , presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Y el viernes cerrará la semana en Rosario, con su participación de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario , también con discurso incluido.

Fuente: La Nación