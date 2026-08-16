Barracas inauguraba nueva iluminación ante Rosario Central, pero el estadio quedó a oscuras y se demoró el partido

El club Barracas Central sufrió un insólito inconveniente este domingo, cuando inauguró la iluminación del estadio Claudio “Chiqui” Tapia. En el cruce ante Rosario Central, el Guapo tenía previsto realizar un show con fuegos artificiales para celebrar las nuevas luces. Sin embargo, tras el espectáculo, la cancha quedó a oscuras y el encuentro fue demorado por media hora.

El imprevisto se dio cuando los futbolistas de ambos equipos ya estaban en el campo de juego, realizando la entrada tradicional en la que se dan la mano con sus rivales. En ese momento, el estadio apagó las luces para hacer un breve show de fuegos artificiales y presentar la mejora. Allí fue cuando se produjo una falla eléctrica que dejó a la cancha sin luz , con la única iluminación de una pantalla y los carteles de publicidad.

Finalmente, 20:45, media hora más tarde de la hora programada para el comienzo del encuentro, la luz volvió paulatinamente y tanto los jugadores de ambos equipos como la terna arbitral volvieron para disputar el partido. Tras ello, el juez ordenó que los futbolistas hagan cinco minutos de movimientos precompetitivos y, luego, se juegue.

PARTIDO DEMORADO EN BARRACAS - ROSARIO Por una falla eléctrica en el estadio del Guapo, el partido se encuentra demorado. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/S4QjwIlZGQ

Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro , explicó que lo que generó el inconveniente fue un desperfecto en el tablero eléctrico. “Me dijo gente de la Liga que lo están arreglando. En 5 o 10 minutos va a estar solucionado el problema. Parece que es el tablero. Vamos a esperar el tiempo que sea necesario como para empezar el partido, esa es la idea. Si no se puede solucionar el problema, se suspenderá el partido, pero no está en mis planes por el momento ”, marcó.

Después de unos minutos esperando en el campo de juego, los jugadores volvieron a sus respectivos vestuarios. “Vamos a irnos a esperar que se solucione el problema”, dijo el juez principal.

El cruce entre Barracas y Rosario Central se trata de la primera vez que el Guapo juega de noche en condición de local desde que llegó a la primera división en 2021 . Antes, el conjunto porteño lo había podido hacer justamente por la falta de iluminación en su estadio.

Antes del partido, mientras los futbolistas de ambos equipos realizaban la entrada en calor, las luces del estadio ya habían estado encendidas, para que los planteles puedan hacer los movimientos precompetitivos. De esta manera, la iluminación quedó prendida hasta el momento del show de fuegos artificiales .

En enero de 2025, Racing y Barracas Central se enfrentaron en el estadio de Arsenal , en un partido que ganó la Academia por 3 a 1. Sin embargo, en esa ocasión, el cruce también fue demorado, a pesar de que no había más de 2000 personas en el Julio Humberto Grondona.

A los ocho minutos del inicio, el árbitro Fernando Echenique frenó el juego porque había hinchas de Barracas colgados en el alambrado, lo que no se puede hacer. Allí, el partido fue demorado durante unos minutos.

Más tarde, el juez reanudó el encuentro pero volvió a cotarlo porque se escucharon disparos desde afuera del estadio. Se trataba de un cruce entre la Policía e hinchas que intentaron ingresar a la cancha. Luego de que el personal policial diera el aval para seguir, el partido continuó.

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Fuente: La Nación