Aston Villa se puso firme y se cayó el pase de Dibu Martínez a Juventus

El mercado de pases en el fútbol de Europa cerrará entre el 31 de este mes y el 1 de septiembre, dependiendo de cada liga. Es decir, suficiente tiempo para que continúen las negociaciones y se concreten nuevas transferencias. En ese contexto, Juventus parecía decidido a acelerar para incorporar al arquero campeón del mundo en Qatar 2022, el marplatense Emiliano Dibu Martínez .

Sin embargo, el club italiano se encontró en las últimas horas con la inflexible cotización de Aston Villa: US$10 millones o nada. Y, por ahora, es nada, ya que el club de Turín ser retiró de las negociaciones, aunque estaba dispuesto a pagar cerca de US$7 millones por el argentino.

“La diferencia no es insalvable, pero la Juventus no querría excederse, especialmente considerando el estado físico del portero, que aún se está evaluando” , había anticipado el diario italiano La Gazzetta dello Sport , haciendo referencia al problema en la mano derecha que tuvo el Dibu antes de jugar la Copa del Mundo, algo ya solucionado.

Hubo un dato no menor en esta situación, que invitó a pensar que la operación se haría, tarde o temprano. Aston Villa está incorporando a un arquero y a cambio de un fuerte desembolso de dinero. El elegido es el japonés Zion Suzuki , a cambio de unos 35 millones de euros, procedente de Parma y luego de que se cayera el traspaso del guardavalla -de 23 años- a Paris Saint-Germain. Esta incorporación, claramente, era un guiño del equipo británico para la salida de Dibu Martínez , que tiene 33 años y está buscando cambiar de aire y el equipo dirigido por Luciano Spalletti le cae a la perfección.

Según los medios europeos, Martínez iba a firmar un contrato por tres temporadas con el gigante de la Serie A italiana. Juventus podría haber sido el noveno equipo en la carrera profesional del arquero, ya que actuó en Arsenal (Inglaterra), Oxford United (Inglaterra), Sheffield Wednesday (Inglaterra), Rotherham United (Inglaterra), Wolverhampton Wanderers (Inglaterra), Getafe (España), Reading (Inglaterra) y Aston Villa (Inglaterra). Vale recordar que hizo las divisiones inferiores en Independiente, pero no llegó a debutar en la primera división del club de Avellaneda antes de ser transferido al fútbol inglés.

Ahora, el italiano Guglielmo Vicario , del Tottenham Hotspurs, es el apuntado por la Juventus.

Las negociaciones volvieron a punto 0, pero nadie se anima a decir que quedarán en ese punto. Después de todo, de esto se trata el tire y afloje en el mercado de pases, mucho más con tantos millones en juego.

Si se cae el pase definitivamente, esta será la segunda vez que le sucede a Dibu Martínez en su carrera porque en agosto del año pasado parecía que tenía todo arreglado para llegar a Manchester United,incluso pareció despedirse de los villanos en el último partido de local de la temporada.Sin embargo, la operación no se concretó por el alto salario del futbolista.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación