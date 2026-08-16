Messi no puede cortar la maldición de los penales y su Inter Miami, en una noche muy mala, fue goleado por Nashville

¿Por qué juega Lionel Messi? ¿Por qué tan pronto tras la muerte de su padre? ¿Lo hace para Jorge, quien amaba verlo patear una pelota? ¿O lo hace para tratar de escaparle, al menos durante 90 minutos, a la tristeza más grande que sintió jamás? Solo él lo sabe. Lo cierto es que encuentra en el fútbol la terapia perfecta.

Por eso, el crack argentino viajó este sábado a Nashville . En el Geodis Park de la capital del estado de Tennessee, con capacidad para 30 mil espectadores, jugó como titular y sufrió la fragilidad defensiva que partido tras partido muestra Inter Miami. El conjunto local, líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y cuyos jugadores jugaron con un brazalete negro en homenaje a Jorge Messi, ganó 4-1 y se afianza en lo más alto. Pudo ser mayor la goleada.

El equipo de Nashville, que tuvo entre sus titulares al ex Boca y Huracán Cristian Espinoza, presionó e incomodó a Inter Miami, no dejó que Messi agarrara la pelota en su zona de mayor influencia, especialmente durante el primer tiempo, y atacó a partir de recuperaciones en campo rival. También generó daño de contraataque, con la velocidad del propio Espinoza, Hany Mukhtar y Elías Saad.

Los dirigidos por Guillermo Hoyos no lograban hacer pie y el 1-0, obra de Andy Najar luego del centro de Saad al segundo palo y la desconcentración del ex Racing Facundo Mura que no vio llegar a Najar, era justo.

Hay algo que también tiene Inter Miami y es que no necesita muchas situaciones para hacer un gol. En el tramo final del primer tiempo, Messi falló su tercer penal consecutivo y tampoco valió la anotación de Sergio Reguilón en el rebote porque hubo invasión de campo. Y minutos después, un pase del 10 para Telasco Segovia derivó en un gran gol del venezolano, que se generó el espacio dentro del área y definió a un palo.

⛔️🇦🇷 LE ATAJARON EL PENAL A MESSI. ❌ El rebote no valió por invasión. pic.twitter.com/pTghxLcyyZ

Ese tanto, en el tiempo añadido de la primera parte, pudo haberle dado un impulso a Las Garzas de cara a la etapa final. Pero no. Nashville fue mucho para un equipo que le reza a los toques de calidad de Messi, al oportunismo de Luis Suárez y al empuje de Rodrigo De Paul. Tiene poco más que eso.

En los primeros 10 minutos del complemento, un remate cruzado de Mukhtar y la definición de Sam Surridge -de taco luego de una gran maniobra colectiva- sentenció la historia. Luego, Mukhtar firmó su doblete. Y una nueva victoria de Nashville en la MLS. Messi dio un tiro en el palo, le anularon un gol por offside y, de a poco, vuelve al ruedo.

Fuente: Clarín