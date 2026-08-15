Diana Sánchez, psicóloga de parejas: “El verano puede actuar como detonante en las rupturas, todas las crisis se agravan”

Si bien las vacaciones tienden a asociarse con el descanso y los buenos momentos, el verano puede ser un momento complicado para las relaciones. Según explicó la psicóloga de parejas Diana Sánchez , esta estación puede favorecer las rupturas cuando ya existen problemas previos.

De acuerdo con la especialista, el verano es uno de los momentos en los que, si una pareja está en crisis, el conflicto puede agravarse. “ El verano puede actuar como detonante en las rupturas. Ahí todas las crisis se agravan ”, señaló.

Entre los principales motivos aparece la convivencia prolongada . Durante el resto del año, cada persona tiene que trabajar, estudiar y cumplir con otras obligaciones que reducen el tiempo compartido pero, en el verano, las parejas pueden pasar todo el día juntas .

En ese sentido, Sánchez afirmó que esto puede favorecer la aparición de discusiones y peleas que antes, al pasar menos tiempo juntos, quedaban en segundo plano. “ Al estar juntos se discute más ”, detalló la especialista.

Alejarse de la rutina cotidiana, además, puede provocar que algunas personas presten más atención a las diferencias dentro de la relación. “ Te vas de vacaciones y te centras en todo lo que no tenés en común ”, aseguró Sánchez.

Como si fuera poco, Sánchez remarcó que muchas parejas comparten momentos de sus vacaciones con padres, hermanos u otros familiares: “ Muchas parejas pasan las vacaciones con la familia del otro y esto hace que haya muchos conflictos ”.

Esperar que las vacaciones sean perfectas también es otro motivo que puede afectar a la pareja. Tras meses de responsabilidades y trabajo, algunas personas creen que el viaje o el descanso puede solucionar los problemas acumulados .

Sin embargo, lo que muchos no tienen en cuenta es que cambiar de lugar no necesariamente modifica la dinámica del vínculo. “Crees que cuando llegue el verano todo será idílico y te das cuenta de que no, que todo sigue igual ”, expresó Sánchez.

Como si fuera poco, tener más tiempo libre también puede llevar a reflexionar y revisar distintos aspectos de la vida personal. “ En verano reflexionamos más y tenemos tiempo para reevaluar nuestra vida ”, señaló.

Sánchez recomendó que, para atravesar mejor el verano, es aconsejable encontrar actividades que resulten disfrutables para ambos , usar menos el celular durante los momentos compartidos y evitar generar expectativas demasiado altas. “Es importante buscar las cosas por las que elegiste estar con esa persona ”, concluyó.

Fuente: TN