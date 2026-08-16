El embajador Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos en la cuestión Malvinas y prometió visas para argentinos antes de dejar su misión

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, cerró esta semana en la que fue noticia por cuestionar la inclusión de una empresa china en el área tecnológica del yacimiento Vaca Muerta con una ratificación de la postura neutral de su país respecto de la cuestión Malvinas y la promesa de que los argentinos volverán "a tener visa waiver" antes de que deje su puesto en Buenos Aires.

El médico y empresario nacido en Cuba también destacó la buena relación y la "cooperación militar" que la administración de Donald Trump mantiene con la Argentina de Javier Milei pero evitó dar precisiones en torno a la polémica y tampoco aclaró si concurrirá al Congreso ante un pedido de los bloques kirchneristas para que aclare sus dichos que apuntaron a la empresa Huawei.

A un mes de que el reclamo por la soberanía argentina en las islas Malvinas se volviera viral por la exposición que tuvo una bandera tras un partido del Mundial 2026 en los Estados Unidos, el embajador fue consultado por TN sobre si su país iba a volcarse en apoyo de la Argentina para que se retome el diálogo con Inglaterra , tal como lo señalaron meses atrás reportes periodísticos.

"Los Estados Unidos tiene una posición de neutralidad sobre las islas y eso no ha cambiado", fue la inflexible respuesta de Lamelas. Si bien dijo no estar al tanto sobre las informaciones que habían circulado a través de una agencia de noticias en torno al tema, admitió haberse enterado que los datos hablaban "de un mail interno" entre áreas del gobierno en Washington.

Tampoco admitió que haya interés preciso sobre un plan para instalar una base militar en Ushuaia, capital de la provincia que contiene a las Malvinas, aunque cuando abundó sobre el tema dijo: "No estamos hablando de esa base en este momento".

Luego enfatizó que desde Estados Unidos "estamos cooperando, tenemos mucha cooperación con Argentina en temas militares" , y a modo de ejemplo señaló: "Ayudamos a conseguir los F16", en alusión a los aviones que el Gobierno compró a Dinamarca un año atrás y ya vuelan desde la base de Córdoba.

Por otra parte, dejo una promesa sobre uno de los temas que más interés suelen generar entre los argentinos como la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos sin tener que tramitar una visa previa en la Embajada, tal como ocurría en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem.

" Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver. Es una promesa ", afirmó Lamelas.

De todas formas, aclaró que eso "no va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año" pero insistió con que era algo que tenía "muy cerca del corazón" y para lo cual trabajaba en conjunto con el canciller Pablo Quirno y con el embajador en Washington, Alejandro Oxenford.

" Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso ", añadió respecto del beneficio que los Estados Unidos decidió quitarle a la Argentina tras las sucesivas crisis políticas que entre 2001 y 2002 dejaron al país con cinco presidentes, en un efecto dominó de renuncias después de la salida del radical Fernando de la Rúa.

En ese sentido, marcó las diferencias entre los países sudamericanos que tienen ese benefició y señaló que "los chilenos tiene eso, los argentinos lo tuvieron antes" y sin hacer ningún ejercicio de memoria, dijo, "no se porqué razón se les quitó".

Tras insistir con que junto a la Cancillería estaban "trabajando para que se apruebe la exención del visado", Lamelas añadió que "u no de los criterios a reportar es si el país lo designa como terrorista y hay que ver un método con sistema de datos para que esa información se pueda transmitir inmediatamente a los Estados Unidos".

Entre otras cuestiones, el diplomático señaló a modo de corolario que "hay que resapetar las leyes en Argentina". Y, a modo de ejemplo práctico, indicó: "Tenemos que utilizar las leyes de aquí de Argentina para atrapar a los narcotraficantes".

Fuente: Clarín