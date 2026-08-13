MAR DEL PLATA: Le dieron domiciliaria y se montó un "kiosko" se venta de cocaína

ZONALES

Un hombre que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por un homicidio fue detenido nuevamente en Mar del Plata, esta vez acusado de integrar una estructura dedicada a la comercialización de drogas.





El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina, quienes realizaron dos allanamientos en el barrio Juramento luego de una investigación iniciada en mayo.





Durante los operativos también fue detenida la hermana del principal investigado. Según la pesquisa, se habían detectado presuntas maniobras de venta de estupefacientes y la utilización de personas que actuaban como “centinelas”, encargadas de alertar ante la presencia de desconocidos.





En los procedimientos, los investigadores secuestraron más de 200 gramos de cocaína, parte de ella compactada y otra fraccionada en envoltorios, además de marihuana, teléfonos celulares, una motocicleta y más de $500.000 en efectivo, entre otros elementos considerados de interés para la causa.





El homicidio que lo llevó a prisión





El detenido es el principal acusado por el homicidio de Francisco Ariel Carabajal, ocurrido el 30 de abril de 2025 en la zona de Fleming y Vértiz, en Mar del Plata.





La víctima recibió un disparo en la cabeza durante un episodio que, según la investigación, se habría originado por el reclamo de una deuda vinculada a la compra de drogas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el acusado y otro hombre se dirigieron hasta una fábrica abandonada donde se encontraba Carabajal junto a su pareja. Allí se produjo una discusión que habría durado apenas unos segundos.

Según la acusación, durante el enfrentamiento el imputado habría golpeado a Carabajal con la culata de un arma y, en ese momento, se produjo un disparo que impactó en la cabeza de la víctima.





Luego del episodio, ambos hombres trasladaron a Carabajal hasta la guardia del Hospital Houssay, aunque cuando llegaron el hombre ya había fallecido. Los dos fueron detenidos en ese lugar.





Posteriormente, el acompañante fue desvinculado del homicidio. En su declaración había sostenido que desconocía que el acusado llevaba un arma y que ambos habían concurrido al lugar para reclamar una deuda que, según su versión, estaba relacionada con la venta de un equipo deportivo.





El principal acusado permanecía detenido en la Unidad Penal 44 de Batán desde el día del crimen, hasta que posteriormente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, bajo la órbita de su hermana.





Ahora, mientras cumplía esa medida judicial, volvió a quedar detenido en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes.