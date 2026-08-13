Asesinan a golpes en su propia casa a una activista LGBT en Rosario: investigan un posible travesticidio

La activista por los derechos LGBTIQ+ Gabriela Denisse Banach (47) fue encontrada muerta este martes por la noche en su departamento de Cerrito al 600, en el barrio La Sexta en el macrocentro de Rosario.

Las autoridades llegaron al lugar, tras el aviso de un vecino, que vio el cuerpo en el piso de su balcón. Según los primeros informes, la víctima murió producto de un golpe en la cabeza y los investigadores investigan un posible travesticidio .

Medios locales confirmaron, que algunos vecinos confirmaron que este domingo se habían escuchado ruidos y gritos provenientes del departamento en el que vivía Gabriela y que durante el lunes y martes, nada se supo de la activista.

Recién este martes por la noche, alrededor de las 22.30, uno de sus vecinos vio desde su departamento, el cuerpo de la víctima tendido en el balcón y avisó a la Policía.

Fuentes policiales confirmaron que al ingresar al departamento de la activista, los investigadores encontraron el cuerpo de la mujer trans, que había sido asesinada a golpes. Además, había muebles destrozados y sillas caídas, que sugieren que habría habido una pelea entre Banach y su agresor.

En la escena del crimen, el médico de la Policía constató que el cuerpo presentaba escoriaciones en sus miembros inferiores y en ambas rodillas. Además, sufrió traumatismos en su rostro.

Este miércoles, tras la autopsia, los forenses del Instituto Médico Legal dictaminaron que la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo .

En el marco de la investigación, los oficiales también descubrieron que en la vivienda faltaba un televisor y que el dormitorio estaba revuelto. Según indicó La Voz , los investigadores trabajan además sobre un dato que sería clave: la puerta del departamento habría estado cerrada con llave.

Por estas horas, los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia de la zona a través del sistema Lince, ya que podrían ayudar a reconstruir quiénes fueron las últimas personas que ingresaron y salieron del departamento en las horas previas a la muerte de Banach. El fiscal a cargo del caso, Rodrigo Urriticoechea, maneja como hipótesis principal la de un travesticidio.

En tanto, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron este miércoles a Rosario3, que la muerte de la activista trans fue un crimen y no una "muerte de causa dudosa" .

Tras conocerse la noticia, desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) repudiaron la muerte de la activista: "No hablamos de un hecho de inseguridad genérico. Hablamos de un crimen de odio ", sostuvieron a través de un comunicado.

A su vez, convocaron a una manifestación para este jueves a las 11:30 en la Plaza San Martín de Rosario, frente a la Sede de Gobierno de Santa Fe para reclamar el esclarecimiento del crimen y exigir justicia. "Nos siguen matando. Nos siguen arrebatando vidas por ser quienes somos, mientras la violencia pretende convertir nuestras existencias en estadísticas y silencio. No vamos a naturalizar vivir con miedo", sostuvieron.

Fuente: Clarín