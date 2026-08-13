Victoria Cantero, la joven presa por matar a su novio en Chaco se defiende: “Sufrí violencia de género”

"Victoria normalizaba la violencia . Una vez me contó que Julián le pegó un cachetazo y en otra ocasión que él le sacó el celular y se lo tiró contra el piso. Pero ella contaba poco, es muy reservada, y yo lo que dije en varias oportunidades fue que saliera de esa relación, que iba a terminar peor".

Una mujer de identidad reservada declaró este miércoles en la Fiscalía N° 2 de Resistencia ante la fiscal Ana González de Pacce. Se presentó como la amiga más cercana de Victoria Luz Cantero (25) , la manicura acusada de matar de una cuchillada a Julián Álvarez Guardia (29), el domingo 2 de agosto en la capital chaqueña.

"La verdad no está completa. Hasta ahora la palabra la tuvieron los más cercanos a Álvarez Guardia, pero contamos con fotos y capturas de chats que nuestra defendida mantuvo con su entorno, dando a conocer que sufrió agresiones", le dijo a Clarín Celeste Segovia, la nueva abogada de Cantero, que asumió el lunes, después de las sorpresivas renuncias de Marco Molero y Lucas Bosch a la defensa.

"Sufrí violencia de género, él me pegaba", le dijo Cantero a su nueva abogada. "Yo estuve con Victoria reunida, pero no puedo contar lo que hablé, sólo decir que ella me manifestó que fue víctima de Julián Álvarez Guardia".

Cantero se encuentra detenida en la Comisaría 11° de Resistencia y podría llegar a ser trasladada a la cárcel de mujeres Las Orquetas, en las afueras de Resistencia, cuando se le dicte la prisión preventiva el 18 de agosto.

"¿Cómo se encuentra? Victoria es una chica muy vulnerable y sigue conmocionada, en estado de shock. No recuerda mucho lo que sucedió esa madrugada de domingo, aunque cada tanto le aparecen imágenes parciales, seguramente producto de algún trauma. Lógicamente está angustiada, está con los ojos llorosos, pero es consciente de lo que está enfrentando".

"Tiene en claro que no todo lo que se está diciendo es verdad . Por eso vamos a reconstruir la verdad histórica del hecho", señaló Segovia a Clarín . "Se avizoran elementos de una legítima defensa. La ley te prohíbe matar, pero permisos para defenderse".

Segovia y el codefensor Rodrigo Maidana Ladu tienen como primera estrategia reconstruir científicamente qué ocurrió dentro de la casa aquella madrugada de domingo, cuando volvieron de bailar. La defensa sostiene que "deben analizarse junto con las heridas de Álvarez Guardia, los rastros de sangre y el resto de la evidencia material". No que la investigación sólo se circunscriba a la herida mortal, sino que aborde lo que pudo haber ocurrido inmediatamente antes.

La defensa de Segovia y Ladu tiene como uno de los objetivos importantes que se analicen las heridas cortantes que aparecieron en el brazo y antebrazo izquierdos de Julián. Se busca determinar cómo se produjeron, si ocurrieron antes o durante la lesión principal y si presentan características compatibles con movimientos de protección o forcejeo.

Clarín tuvo acceso a algunos capturas de chats, que describen conversaciones entre Cantero y una amiga, en la que se describen un sinfín de discusiones entre la imputada y Álvarez Guardia. "No me sumás nada a mi vida, Juli. Y cuando necesito que seas una buena compañía, sos un pavo que se queja de una foto. No me interesa mantener una relación con una persona que no tiene dos dedos de frente y más vale solucionar que complicar más las cosas" , le escribía ella a él.

La amiga de Cantero que habló este miércoles en la Fiscalía de Resistencia habló de "una relación de violencia desigual, en la que Victoria fue también víctima. 'Por favor, no me denuncies', llegó a decirle -supuestamente- Álvarez Guardia en una de las tantas peleas que tuvieron. Como amiga, le decía a Victoria que se corriera, pero a ella le costaba, no tiene muchas amigas y no quería estar sola".

Desde el lado de la familia de Julián las hermanas son las que más declaran ante la prensa y muestran preocupación "de que no se llegue hasta las últimas consecuencias". Ante la consulta sobre la estrategia de la defensa, Leticia, hermana de la víctima, le dice a Clarín : "No me extraña, seguro que se van a agarrar de eso y van a decir un montón de mentiras . Están defendiendo a una asesina y se van a aferrar a la violencia de género. Es lo más fácil, porque está instalado en la sociedad que el hombre no puede sufrirla. ¡Cómo un hombre va a padecer los golpes de su novia!".

Redactor de la sección Sociedad

Fuente: Clarín