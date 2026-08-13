Locura al volante: se grabó mientras manejaba tomando whisky y se burló del video viral de “si nos matamos, nos matamos”

En un acto de extrema imprudencia vial , un hombre de 46 años fue grabado por su acompañante mientras manejaba su auto tomando whisky , primero en un ámbito urbano y luego por la ruta 2. La secuencia terminó con el conductor sacando la cabeza por la ventanilla y gritando "si nos matamos, nos matamos" , en una clara alusión a otro caso viral de irresponsabilidad al volante .

El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Viral , que pidió la suspensión de su licencia de conducir .

El video que se viralizó ahora comienza con el conductor tomando una vaso de whisky mientras maneja de madrugada por un barrio, que no se llega a identificar. Su acompañante muestra que sobre la consola central del auto hay una botella de Jack Daniels , un whisky estadounidense de tipo Tennessee que tiene una graduación alcohólica del 40%.

En la filmación se los escucha eufóricos, hablan de la "crioneta" mientras muestran la botella, y luego entonan torpemente el clásico italiano "Volare" , siguiendo la fonética de la canción. "Salud, amigo, salud" , le dice el acompañante y propone un brindis.

El auto sigue avanzando por la calle mientras el conductor toma y brinda.

El raid sigue cuando ya es día, el auto circula por la ruta 2 y la música mutó a punk rock: en el auto suena el tema "No te pudiste aguantar" , de Attaque 77 y el conductor la canta, gesticula y se levanta los anteojos de sol con los que está manejando para enfatizar los que dice.

En un momento, cuando el tema grabado en 1990 con la voz de Ciro Pertusi dice "casi vendo el alma al diablo" , el conductor y su acompañante lo cantan en forma efusiva y la cámara vuelve a mostrar la botella de whisky , ya con mucho contenido en su interior que en la primera grabación.

Ambos se ríen y mientras todo esto sucede el auto sigue avanzando a gran velocidad , esta vez por la ruta.

El tramo final del video muestra el momento en el que conductor se balancea hacia adelante y hacia atrás; y saca la cabeza por la ventanilla mientras grita "si nos matamos, nos matamos" , en referencia a un video viral que grabó hace casi 5 años un joven alcoholizado que terminaba chocando en Mar del Plata (ver abajo).

El conductor repite la frase y su acompañante le pide que suba el vidrio, mientras se ríe y vuelve a mostrar la botella de whisky a la cámara .

En el video se puede ver que en dos momentos el conductor hace referencia a la frase que se viralizó hace unos años por otro caso mediático de imprudencia al volante.

Ignacio "el Diente” Arostegui fue quien protagonizó la filmación hecha en los minutos previos a estrellar su auto en la costa marplatense el 19 de noviembre de 2021.

En las imágenes se ve cómo, con exceso de alcohol en sangre y gritando "si nos matamos, nos matamos" , termina chocando su Volkswagen Fox contra un poste de alumbrado y abandonando el auto en el lugar.

El conductor que chocó en Cabo Corrientes, Mar del Plata, deberá pagar los costos por los destrozos y se le quitará la licencia de conducir.

A la altura de la calle Aristóbulo del Valle, perdió el control del vehículo y terminó subiendo a la vereda, donde golpeó contra un macetero y un poste de alumbrado provocando serios destrozos a la parte delantera del coche.

Finalmente, a mediados de 2022, el joven de Berazategui logró una suspensión del juicio tras el pago de 400 mil pesos. Abonó 200 mil pesos en concepto de multa, acarreo y estadía del Volkswagen Fox. A dicha suma, se le agregan los 198 mil pesos que Arostegui había abonado anteriormente por la reparación del daño causado a la municipalidad.

El caso del conductor que toma whisky mientras maneja fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV. A partir de las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir .

El conductor tiene 46 años y su licencia se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires. Ahora deberá ser notificado de la medida preventiva.

Ante la consulta de Clarín de cuándo se hará efectiva esta sanción, desde la ANSV explicaron que el pedido de oficio se realizó esta mañana a primera hora , que es el inicio del proceso administrativo que ejecuta el organismo para que quede inhabilitado. Se espera que en las próximas horas se formalice la sanción con la confirmación de la jurisdicción que emitió su Licencia Nacional de Conducir.

La ANSV recibió 2.277 mensajes desde la puesta en marcha del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite a cualquier persona denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial que observe en la vía pública.

Funciona a través de WhatsApp (11-2787-0000), y ante cada hecho, la ANSV analiza la situación denunciada y determina, de acuerdo con la evidencia disponible y la normativa vigente, las medidas que correspondan.

A partir de los reportes recibidos, la ANSV solicitó a las jurisdicciones la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados de gravedad.

Al Sistema de Reporte Vial Ciudadano se puede reportar alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular al volante, entre otras acciones temerarias.

Para que pueda ser evaluado, se debe aportar material audiovisual, la patente del vehículo debe ser visible y se debe informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho. El material debe ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce.

La denuncia no implica automáticamente una sanción: cada caso es evaluado de acuerdo con la evidencia aportada, la gravedad de la conducta y las competencias correspondientes.

Fuente: Clarín