MAR DEL PLATA: Asesinaron de un disparo a un ferretero durante un asalto y detienen a los dos presuntos autores

ZONALES

Un comerciante de 48 años fue asesinado de un disparo en el pecho durante un violento intento de robo ocurrido este viernes por la tarde en una ferretería del barrio Malvinas Argentinas, en Mar del Plata. Los dos presuntos responsables fueron detenidos pocos minutos después por personal policial y quedaron imputados por el delito de homicidio criminis causa.





La víctima fue identificada como Ricardo Raúl Ruiz, propietario de la ferretería ubicada sobre Libertad al 7700. Según la reconstrucción inicial de la investigación, cerca de las 14 dos delincuentes llegaron al comercio a bordo de una motocicleta Honda Biz, ingresaron armados e intentaron concretar un asalto.





Por motivos que son materia de investigación, los sospechosos abandonaron el local y fueron perseguidos por el comerciante. De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad, Ruiz les arrojó un objeto cuando escapaban y, en ese momento, uno de los delincuentes efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima.





Vecinos que escucharon las detonaciones asistieron al comerciante, mientras los atacantes continuaban la fuga a pie, dejando abandonada la motocicleta utilizada para llegar al lugar.





Ruiz fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó con una grave herida de arma de fuego. Pese a los esfuerzos médicos y a ser intervenido quirúrgicamente, falleció minutos después.





Tras un rápido operativo, efectivos de la Comisaría Sexta lograron detener a los dos sospechosos, identificados como Alan Alberto Ovejero, de 25 años, y Tomás Hoste, de 23. Durante el procedimiento también secuestraron un revólver calibre .32 que habría sido utilizado en el crimen.





La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien avaló las detenciones e imputó a ambos acusados por homicidio criminis causa, figura que contempla los homicidios cometidos para consumar o facilitar otro delito o procurar la impunidad. La audiencia de formalización de la acusación se realizará este sábado.





En la escena trabajó personal de Policía Científica, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas para esclarecer por completo la mecánica del hecho.