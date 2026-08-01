El congreso se reactiva: avanza la agenda económica y la ley de tierras entra en tiempo de descuento

Tras dos semanas de receso, el Congreso se reactiva con el tratamiento de proyectos empujados por el Gobierno. El Senado empezará a debatir en comisión el Súper RIGI mientras junta los votos para intentar aprobar, en una sesión el jueves, la demorada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . Mientras, Diputados pondrá en marcha la discusión de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y define el cronograma para votar los cambios al Banco Central.

En paralelo a los proyectos, la Cámara Alta retomará las audiencias por los pliegos de vocales, jueces, defensores y fiscales. Entre martes y miércoles pasarán por la comisión de Acuerdos 25 postulantes, entre ellos el de Agustín Rubiero - actual fiscal adjunto del fuero laboral de la ciudad de Buenos Aires y ex integrante del tribunal de apelaciones de la AFA-, quien se sumó a último momento y genera polémicas.

Desde que Juan Bautista Mahiques asumió como ministro de Justicia, las designaciones en la Justicia avanzan a ritmo constante. Igualmente, el plato fuerte serán las leyes, de tinte económico, que llegan impulsadas por el propio Javier Milei, y que el oficialismo quiere aprobar en agosto, antes de que la discusión por el Presupuesto (en septiembre) y la decisiones electorales embarren la cancha.

El miércoles, el plenario de Presupuesto, Legislación General y Economía -comisiones presididas por los libertarios Agustín Monteverde, Nadia Márquez y Martín Goerling del PRO- se reunirá a partir de las 15 en el Salón Azul del Senado para dar inicio al debate del Súper RIGI, que ya viene con media sanción de Diputados.

El proyecto es una versión aún más ambiciosa del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) original y otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a las empresas que inviertan más de mil millones de dólares en el país.

En paralelo, el oficialismo entra en tiempo de descuento por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Después de cuatro suspensiones (porque no estaban garantizados los votos), la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que este jueves se retomaría el cuarto intermedio para continuar con la sesión para debatir el tema. Sin embargo, la incertidumbre continúa.

El proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, plantea modificaciones a la Ley de Expropiaciones, a la Ley de Manejo al Fuego y al Código Procesal Civil para endurecer los desalojos. Sin embargo, lo que está trabando la ley entera es el capítulo tres que modifica el Régimen de Protección de Tierras Rurales y elimina las restricciones para que extranjeros compren tierras.

Como contó Clarín, las negociaciones se volvieron tan complicadas que el texto ya va por su versión número 15 y las presiones crecen. Los libertarios necesitan del PRO, de la UCR -que está dividida con el tema- y de aliados provinciales.

Esta semana, la cordobesa Alejandra Vigo confirmó que votará en contra. "Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que sostienen incluso las economías más abiertas del mundo, las mismas que el gobierno nacional toma como referencia", sentenció.

Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción. La soberanía sobre los recursos estratégicos no es un capricho, es una política de Estado que…

Por otra parte, como contó Clarín, la interna misionera suma incertidumbre . La pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder local y presidente de la Legislatura Carlos Rovira afecta a los dos senadores de esa provincia. Los mismos que se hicieron famosos por hacer caer la ley de Ficha Limpia con su voto en contra a último momento.

Al radicalismo lo presiona el presidente de su propio partido, Leonel Chiarella."Mientras se debate este proyecto en Argentina faltan incentivos para los productores nacionales. Promover el desarrollo implica también una protección responsable de recursos estratégicos", posteó el partido centenario.

Con la Ley de Lobby congelada por falta de consenso, en Diputados no tenían temas para avanzar hasta que Senado le girara proyectos. Pero el Ejecutivo ingresó en los últimos diez días dos proyectos prioritarios de su agenda económica por la Cámara Baja: las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, anunciadas por el ministro Luis Caputo , y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, presentada por cadena nacional por el propio Presidente.

El diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch, que preside Presupuesto, ya convocó a un plenario de su comisión con Legislación Penal, para empezar a discutir -con la presencia de funcionarios del Ejecutivo- los cambios al proyecto para que los argentinos se animen a sacar los dólares del colchón. La reunión está convocada para el miércoles a las 10.30.

Por su parte, el jefe de bloque de LLA Gabriel Bornoroni encabezará una reunión con sus pares de las bancadas aliadas para definir el cronograma de tratamiento del proyecto para modificar el BCRA. Quieren votarlo también en agosto.

Desde el PRO y la UCR ya hicieron gestos de apoyo. El peronismo denuncia que quieren perpetuar en el cargo a Santiago Bausili y otros señalan incongruencias técnicas, como que va a ser más fácil hacer una nueva ley para cambiar al presidente del Central que removerlo.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín