MADARIAGA: Un perro suelto atacó y mató a uno de los patos en el Parque de la Estación

MADARIAGA

Un perro que se encontraba suelto atacó a un ave que habitaba en el Parque de la Estación de General Madariaga. El animal sufrió graves heridas y, pese a que fue asistido y trasladado a una veterinaria por personal municipal, murió como consecuencia del ataque.





El episodio volvió a poner en foco la problemática de los perros que circulan sin supervisión de sus propietarios en espacios públicos, una situación que puede generar riesgos tanto para otros animales como para las personas.





Desde la Municipalidad de General Madariaga reiteraron el pedido a los vecinos para que mantengan a sus mascotas bajo control y eviten que circulen libremente por la vía pública. La tenencia responsable implica también prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y poner en riesgo a otros animales.





Ante la reiteración de este tipo de situaciones, el Municipio informó que se están intensificando los controles y que se aplicarán las sanciones correspondientes cuando se identifique a los responsables.





En ese marco, durante la jornada del miércoles una vecina fue multada luego de ser detectada circulando con dos perros sueltos dentro del Parque de la Estación.





Además, desde el Municipio solicitaron la colaboración de la comunidad para poder identificar al perro que protagonizó el ataque ocurrido en las últimas horas. Quienes reconozcan al animal o cuenten con información que permita determinar quién es su propietario pueden realizar la denuncia a través del 147.





El objetivo es contar con los datos necesarios para identificar al responsable y avanzar con la multa correspondiente.





Desde el Municipio remarcaron que los pedidos para evitar que los perros permanezcan sueltos se vienen realizando de manera reiterada y que, cuando las advertencias no son suficientes, los controles y las infracciones constituyen una herramienta para hacer cumplir las normas de tenencia responsable.