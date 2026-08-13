Una mujer arrojó ácido contra su expareja y su propio hijo de 6 años durante el primer encuentro entre padre e hijo

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Una mujer arrojó una sustancia corrosiva contra su expareja y su propio hijo de 6 años durante el primer encuentro oficial entre padre e hijo, en la comunidad de Heliópolis, en la zona sur de San Pablo.

El hombre, conocido como “Maicon dos Teclados”, es músico profesional y había recurrido a la Justicia para ser reconocido como padre del niño. El encuentro se produjo después del reconocimiento judicial de la paternidad.

Según trascendió, tras el encuentro, la madre del niño, identificada como Samara, arrojó ácido contra ambos. Luego, intentó escapar llevando a su hijo en brazos.

La mujer también sufrió quemaduras al entrar en contacto con la sustancia, que sería un producto corrosivo utilizado habitualmente para destapar piletas y desagües.

El caso es investigado por las autoridades.