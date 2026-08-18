MADARIAGA: Hurtaron una bicicleta de una vivienda

MADARIAGA

Una vecina denunció el hurto de una bicicleta que se encontraba en el exterior de su departamento, ubicado detrás de la vivienda de sus abuelos. El hecho habría ocurrido entre la noche del domingo y la mañana del lunes, en un domicilio de General Madariaga.





Según consta en la denuncia, alrededor de las 20 del 17 de agosto, la mujer dejó apoyada en el exterior de su departamento una bicicleta marca Oxea, mountain bike rodado 29, de color negro con vivos grises. El rodado contaba con una característica particular: una sillita de bebé de plástico negra, que presentaba un daño en uno de sus apoyapiés.





Al regresar a su domicilio, cerca de las 8.30 del día siguiente, constató que la bicicleta ya no se encontraba en el lugar. La denunciante explicó que el rodado no tenía ningún sistema de seguridad colocado y solamente estaba apoyado, mientras que tampoco posee cámaras privadas ni alarma en la vivienda.





La bicicleta fue valuada por la damnificada en aproximadamente $500.000. Como elemento para acreditar su propiedad, señaló que había adquirido el rodado hacía unos tres años en un comercio local y que conserva documentación relacionada con la compra.



