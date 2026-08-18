Condenaron a tres años y cuatro meses de prisión a un cura denunciado en Córdoba por abuso sexual

El cura Patricio Cruz Viale , de la iglesia católica de Schoenstatt, fue condenado este martes por la Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba a tres años y cuatro meses de prisión por haber abusado sexualmente en 2024 de una mujer mayor de edad.

Cruz Viale, de 60 años, fue acusado por una fiel de su comunidad, que precisó que el ataque ocurrió luego de una celebración religiosa.

Al párroco lo detuvieron en 2024 en el mismo lugar donde ejercía el sacerdocio. Cumplió un tiempo prisión en la cárcel de Bouwer y luego se le permitió permanecer en su casa.

En esta oportunidad, seguirá preso en su domicilio , tras la presentación que hicieron sus abogados defensores Débora Ferrari y Gerard Gramática Bosch, quienes solicitaron el cese de prisión por el tiempo que ya cumplió en Bouwer y en su casa.

El tribunal anticipó que evaluará esa decisión cuando reciba los informes técnicos penitenciarios y de los titulares de la acción penal.

De acuerdo al relato que realizó la víctima ante la Justicia, el ataque tuvo lugar en el despacho personal del sacerdote , conocido como "La subida del Cerro". Está ubicado en el predio que tiene la iglesia de la Schoenstatt, en el barrio Cerro de Las Rosas, al norte de la capital provincial.

Luego del hecho, la mujer presentó la denuncia ante la justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique, quien ordenó una inspección ocular del lugar previa a la detención. La imputación contra el religioso de la Iglesia Católica es por "abuso sexual ultrajante".

"Fue condenado a tres años y cuatro meses. Pedí el mínimo de la pena por las calificaciones que venían de la Fiscalía de Instrucción. Va a seguir con prisión domiciliaria, vamos a ver los fundamentos de la sentencia y después veremos", dijo Benjamín Sonzini Astudillo, el abogado querellante, en rueda de prensa al salir de la sala.

Cruz Viale fue arrestado el 9 de noviembre de 2024 y trasladado a la cárcel de Bouwer. Permaneció detenido allí hasta que la Justicia resolvió darle prisión domiciliaria el 15 de enero de 2026.

De esa manera, el sacerdote llegó al juicio sin estar alojado en el establecimiento penitenciario.

Además, el sacerdote fue acusado de abuso sexual por su prima, cuando esta tenía 7 años.

“Lo que yo me siento a contar hoy es que sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 16” , relató Paulina por El doce.

Y agregó: “Aparezco ahora porque se me fue el miedo, cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima".

“Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y estar sosteniendo una vida bastante dura sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo”, expresó.

Fuente: Clarín