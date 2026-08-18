Lo citaron para comprarle la moto, pero era una trampa y lo asesinaron

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Un joven de 24 años fue asesinado de un balazo en el tórax en la ciudad de Allen, Río Negro, luego de acudir a un encuentro que había pactado a través de redes sociales para vender su moto. La víctima fue identificada como Franco Agustín Morales.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Morales llegó al lugar y fue abordado por cuatro hombres, quienes lo atacaron y escaparon con la moto y su teléfono celular. Por el crimen ya hay tres personas detenidas, mientras que un cuarto sospechoso permanece prófugo.

Los investigadores creen que los atacantes llegaron en moto y que al menos uno de ellos estaba armado. Según la reconstrucción del hecho, interceptaron a Morales en la vereda y le dispararon para robarle.

Dos de los sospechosos se presentaron voluntariamente en una comisaría el viernes, mientras que un tercero se entregó el domingo. Los dos primeros detenidos fueron acusados como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y criminis causa, además de robo en lugar poblado y en banda agravado por el empleo de arma de fuego.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para determinar cómo ocurrió el ataque. Además, fue ordenada la autopsia al cuerpo de la víctima y los investigadores encontraron el iPhone de Morales sumergido en el Puente 83, elemento que fue incorporado a la causa.