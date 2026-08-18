Video: enfrentamiento a tiros en el velorio tumbero de un motochorro menor de edad en La Matanza

La semana pasada, un asalto en Laferrere, jurisdicción de La Matanza, terminó con un adolescente muerto y varios heridos. La víctima del robo fue un policía de la Ciudad, de 21 años, que se vio rodeado por un grupo de motochorros en el cruce de las calles Obligado y Santa Catalina. Así, el policía comenzó a disparar .

Los ladrones que sobrevivieron lograron quitarle la moto, para abandonar a su compañero , que murió en el lugar. Un familiar reconoció su cuerpo poco después. Se trata de L.G.H, de 15 años. El expediente para esclarecer el hecho quedó en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza , con el fiscal Claudio Fornaro .

En las últimas horas, la familia y amigos de L.G.H llevaron adelante el funeral del menor , con el clásico estilo tumbero: motos enardecidas y disparos al aire . Sus restos fueron enterrados en el cementerio de González Catán . La Policía Bonaerense siguió el cortejo de motos, con personal de la Comisaría 2ª de González Catán también. El fiscal Adrián Arribas , a cargo de la UFI N°2 de Laferrere, compañero de Fornaro en la UFI de Homicidios montó una redada en el cementerio de González Catán.

La Bonaerense se presentó en el lugar tras ser anoticiada de disparos en el aire e, insólitamente, del robo de una moto durante el desarrollo del funeral . Así, los efectivos se presentaron en el cementerio de González Catán. En el camino, un miembro del cortejo le disparó a la Bonaerense , aseguraron fuentes de la investigación a este medio.

Gabriel Herrera, el padre del chico, enfrentó a los efectivos, asegurando que él no había pedido personal. El propio padre del chico muerto fue detenido . El fiscal Arribas lo acusa de tenencia ilegal de arma de guerra; llevaba una pistola calibre .380 al cinto .

Así, el disturbio estalló. La Bonaerense respondió con disparos antitumulto . Hay, también, otros cuatro aprehendidos, todos menores de edad , entre ellos, dos jóvenes de 15 años todavía inimputables. Se secuestraron nueve motos, entre ellas, una denunciada por robo.

La moto con pedido de robo, una Corven Energy de 110 cc, precisamente, era tripulada por los dos menores acusados de dispararle a la Bonaerense , que habrían descartado el arma tras una persecución.

Fuente: Infobae